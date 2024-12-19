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    台南後壁迎耶誕 百年米廠贈香米餅傳愛

    後壁長短樹公園營造濃濃耶誕氛圍。（記者楊金城攝）

    後壁長短樹公園營造濃濃耶誕氛圍。（記者楊金城攝）

    2024/12/19 18:59

    〔記者楊金城／台南報導〕迎接耶誕節，台南後壁區公所媒合百年米廠芳榮今天（19日）下午捐贈634份無米樂香米餅給後壁7所小學及附屬幼兒園，鼓勵學童吃好米，也認識傳統稻米另一種米食，充滿溫馨和關懷。

    台南後壁區長李致彬指出，歲末年終，後壁區圖書館、安溪寮聖家堂、菁寮天主堂、後壁商圈、長短樹公園等景點已用心佈置營造濃濃耶誕氛圍，公所並攜手教會、商圈、社區及芳榮米廠舉辦耶誕節公益活動，讓民眾有難忘的耶誕節、迎接跨年，也凝聚了社會各界的溫暖力量，共同傳遞幸福與希望。

    芳榮米廠先在耶誕節前夕，扮演耶誕老公公，發送香米餅給後壁區小學生與國小附屬幼兒園學童，傳遞愛心與關懷；芳榮執行長黃麗琴說，香米餅原有鹹蛋黃、芝麻，新推出2款新口味原味、海苔，趁著耶誕前夕，回饋鄉里，目前也已上架日本網路平台「樂天市集」，期待打進日本市場。

    後壁區接著12月20日在菁寮老街俗女村舉辦2024耶誕感恩取暖小聚、12月21日菁寮天主堂耶誕春節募款拍賣同歡會，法國籍的呂神父將演唱民歌、12月31日安溪寮聖家堂將舉辦跨年晚會與迎接2025年敲鐘活動。

    百年米廠芳榮下午捐贈634份無米樂香米餅，給後壁7所小學及附屬幼兒園。（記者楊金城攝）

    百年米廠芳榮下午捐贈634份無米樂香米餅，給後壁7所小學及附屬幼兒園。（記者楊金城攝）

    菁寮天主堂。（記者楊金城攝）

    菁寮天主堂。（記者楊金城攝）

    後壁區圖書館佈置營造濃濃耶誕氛圍。（記者楊金城攝）

    後壁區圖書館佈置營造濃濃耶誕氛圍。（記者楊金城攝）

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