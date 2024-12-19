南市啟動低溫關懷 黃偉哲夜訪街友送物資

台南市長黃偉哲今晚到台南火車站周邊訪視關心街友，並送上物資。（南市府提供）

2024/12/19 00:02

〔記者蔡文居／台南報導〕強烈冷氣團來襲，台南市政府啟動街友及獨居長者低溫關懷行動，市長黃偉哲今晚間在社會局長盧禹璁及慈聯基金會執行長張莉馨陪同下，到街友常夜宿的火車站周邊訪視關心，社會局也特別準備外套、手套及熱呼呼的紅豆湯圓，提前送上冬至的祝褔。

黃偉哲表示，冷氣團到來對街友是相當辛苦的考驗，今日特地來提醒、關懷街友們要注意保暖，寒流來襲期間，可多利用街友中心或街友中繼站避寒，市府團隊也會持續關心與協助街友生活。

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黃偉哲也感謝丁啟員先生及吳晨寧小姐贊助的餐點及暖暖包，以及各界善心人士對於南市弱勢族群的付出與關懷。

社會局長盧禹璁說，南市列冊街友有265人，超過半數的街友露宿在街頭，目前全市設立2處街友生活重建中心，平日主要由社會局及街友生活重建中心提供街友關懷服務，今年社會局特別整合公私部門資源，在台南火車站附近的國賓大樓成立「自立生活支援服務中心」（街友中繼站），就近且即時提供火車站周遭的街友沐浴、洗衣、寄物、用餐、上網就業媒合等服務，同時提供低溫警戒期間臨時歇腳補給處所。

社會局表示，最近一波的低溫關懷已訪視街友332人次，發放禦寒物資314人次、入住街友中心有24人次。

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