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    下午才遭貨車衝撞店面 台南35年胡椒雞名店晚間依然高朋滿座

    台南35年胡椒雞名店17日下午發生車禍，一輛小貨車衝撞店面招牌，雙方駕駛僅輕傷。店家迅速整理現場，晚間如常營業，顧客依舊絡繹不絕，生意未受影響。（民眾提供）

    台南35年胡椒雞名店17日下午發生車禍，一輛小貨車衝撞店面招牌，雙方駕駛僅輕傷。店家迅速整理現場，晚間如常營業，顧客依舊絡繹不絕，生意未受影響。（民眾提供）

    2024/12/17 23:12

    〔記者王捷／台南報導〕台南一間35年的雞湯名店「馨味胡椒白菜雞」，17日下午撞進一輛小貨車，原來小貨車為閃避左轉機車，失控衝撞進店家騎樓，所幸雙方駕駛僅受輕傷，店家也只有招牌、水槽受損，但到了晚間依舊高朋滿座，生意絲毫未受影響。

    車禍發生下午3時許，55歲的貨車駕駛沿北安路內側車道行駛，為閃避一輛同向左轉機車，加上疑似車速過快，失控撞上對向直行的65歲機車騎士，隨後又衝撞進店家騎樓，造成店內招牌與外部水槽受損，現場一度引發騷動，路過網友見狀拍照上傳到網路，還說希望晚上能正常營業。

    警五分局交通分隊長楊力行表示，雙方駕駛僅有四肢擦挫傷，送醫治療後均無大礙，經查兩人皆未有酒駕情事，事故責任仍待進一步調查釐清。他也呼籲，駕駛人轉彎時應提早打方向燈，後方車輛則須保持安全距離，注意前方路況，避免類似事故再次發生。

    儘管下午發生車禍，店家迅速整理現場，晚間如常營業，加上天冷，顧客絡繹不絕，該店接受本報訪問，創辦人是今年65歲的陳願豊，約在1989年創業，他是新市人，退伍後原做業務工作，常要與學校做生意，但學校寒暑假時，多出很多時間，所以才想創業。

    一開始，陳願豊不曉得做什麼，剛好朋友做薑母鴨，當時也很流行，所以他跟著朋友學，有次經過一間薑母鴨店，聽到顧客討論，吃不到薑母鴨，就去隔壁吃雞肉，才自己研究白菜胡椒雞的做法。

    近年酒駕取締嚴格，有部分消費者擔心吃了加酒的薑母鴨，酒測值會超標，加上薑母鴨有季節性，讓店家的雞湯越來越有名。除了胡椒雞、薑母鴨，店內還有筍絲、蒜頭、菜脯、何首烏等雞湯，老闆炒的三杯雞加米血，也讓不少消費者青睞，目前已經傳到第二代。

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    這間胡椒雞名店創立於1989年，由今年65歲的陳願豊創辦，他原本從事業務工作，閒暇時間學習薑母鴨做法，後來研發白菜胡椒雞，搭配多種雞湯與招牌三杯雞，成為在地的名店。（記者王捷攝）

    這間胡椒雞名店創立於1989年，由今年65歲的陳願豊創辦，他原本從事業務工作，閒暇時間學習薑母鴨做法，後來研發白菜胡椒雞，搭配多種雞湯與招牌三杯雞，成為在地的名店。（記者王捷攝）

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