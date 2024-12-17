心理師受理失和夫妻諮商竟戀上人妻 社工師警：當心移情

S姓人夫與妻子感情失和，求助心理諮商，Y姓男心理師竟偕人妻上摩鐵，被人夫抓包，Y男簽下違約需付高額賠償的和解書。圖為上旅館示意圖，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

2024/12/17 19:31

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夫妻失和求助諮商 男心理師竟揪人妻上摩鐵下場慘

〔記者王俊忠／台南報導〕對於Y姓男心理師在受理1對夫妻諮商感情問題時竟戀上人妻。一名資深蔡姓社工師指出，這在實務工作中，當事人對治療師萌生戀愛感覺，是相當常見的現象，在心理學裡有專有名詞叫作「移情」，當1個人陷入低潮時，有另1個人全心關懷、溫暖傾聽，試著了解你的感受，並且看見你的努力及別人沒看見的優點，確實會想將自己交託給對方。

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蔡姓社工師表示，人在脆弱時遇見伸出援手的人時，會特別想依賴對方，彼此就處在一個「不對等」的關係中。正因為如此，在專業關係中，以當事人的福祉為依歸，維護當事人的權益，在專業場地，只在約定好的時間和地點見面，都是守住助人倫理與界線的重要原則。特別是助人者也需要經常透過督導的歷程，去反思投射、移情以及反移情，在必要時尋求同儕及督導的協助，一起面對情感議題及困難。

南市衛生局說明，經查本案是民法第195條侵害配偶權的民事案件，非該局依《心理師法》所為的行政監督範疇。心理師相關公會訂有「專業倫理守則」供會員遵循 ；另就這名Y姓男心理師是否違反心理師專業倫理部分，則應由其所屬職業公會去做調查與處置。

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