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    勞工學苑落腳台南「曾文市政願景園區」 12/28市集活動暖身

    麻豆「曾文市政願景園區」致毅樓（右），南市勞工局明年將開設「勞工學苑」。（記者楊金城攝）

    麻豆「曾文市政願景園區」致毅樓（右），南市勞工局明年將開設「勞工學苑」。（記者楊金城攝）

    2024/12/12 22:44

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市第三市政中心「曾文市政願景園區」陸續有南市府各局處單位進駐，勞工局明年將在致毅樓開設「勞工學苑」，12月28日將舉辦市集活動，結合就業徵才、米食烘培教學、義剪服務、手作體驗及木工作品義賣，為勞工學苑宣傳。

    台灣首府大學停辦退場後，由台南市政府花近2億接管設立曾文市政願景園區，目前進駐的有麻豆區社福中心、實物愛心銀行、身心障礙者服務中心、樂齡學習示範中心及麻豆數位機會中心、好心情健康工作坊和麻豆區社區心理衛生中心、住宅補助服務中心；明年還有全民運動中心、親子悠遊館、托嬰中心、勞工學苑，環保局及動保處進駐。園區2棟宿舍也會移交給警政署保二總隊、文化部在致宏樓、致勤樓2棟大樓規劃設置台灣國家典藏中心，圖書資訊大樓則由南市體育局和社會局使用。

    其中，勞工局將在致毅樓開設勞工學苑，相關整修工程進行中。勞工局局長王鑫基說，致毅樓原有烘焙、中餐教室設備，開設勞工學苑作為勞工技能訓練場域，其他樓層未來也會有勞工局職安處等單位進駐辦公服務民眾。

    勞工局今天（12日）為28日致毅樓前的市集活動宣傳，當天有「辦桌家具工藝」作品展示，中式糕餅職人高誌鍵教民眾烘焙米製品，台南市木工業職業工會也提供書架、木椅、杯墊等手工藝品義賣，相關所得捐助台南「做工行善團」修繕弱勢戶房屋。

    南市勞工局12月28日將在「曾文市政願景園區」致毅樓前辦市集活動，為勞工學苑宣傳。（記者楊金城攝）

    南市勞工局12月28日將在「曾文市政願景園區」致毅樓前辦市集活動，為勞工學苑宣傳。（記者楊金城攝）

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