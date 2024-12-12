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    被稱呼「賴清德的恩師 總統府資政韓良誠醫師吐露心聲

    韓良誠醫師（中）獲得第16屆南一中傑出校友，前立法院長王金平（左）、校長廖財固（右）共同頒獎。（記者洪瑞琴攝）

    韓良誠醫師（中）獲得第16屆南一中傑出校友，前立法院長王金平（左）、校長廖財固（右）共同頒獎。（記者洪瑞琴攝）

    2024/12/12 21:35

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南一中今天（12日）舉行第16屆「校友傑出成就獎」頒獎典禮，總統府資政韓良誠接受表彰，代表致詞時提到，被外界稱是「總統賴清德的老師」實在是不敢當，其實是賴清德自己跟別人非常不一樣，非常努力又有熱忱，所以才會鼓勵他從政。

    韓良誠說，其實當年賴清德跟其他同學有不一樣的地方，賴清德在成大醫學院之前，在台大唸書時，他已經在台大兼課；然後賴清德到成大，後來當上台南市長，這段時間一直有彼此互動認識。所以賴清德從學生時候，不但對醫學有興趣，還有跟他談到政治問題，他也有跟賴清德說過，「假如你要走醫學的路，也許台灣不需要一個賴清德，但是在台灣政治界，我就非常希望像你這種有能力、有熱忱又有抱負的人來走政治」，對台灣是一個很好的福音。

    韓良誠說，鼓勵過的這句話，賴清德偶爾也會在公開場合或演講中提到，所以很多人會說他是賴清德的老師，他實在是不敢當，其實是賴清德自己非常跟別人不一樣，非常努力、謙卑又有熱忱，所以會鼓勵他從政。如今賴清德一路走來，沒有辜負老師的期望，

    韓良誠行醫超過半世紀，他認為醫生的職責不是只有看病，還可以更進一步看見社會的需求。有一次，他巡病房時發現病人的小孩剛考上台南一中，卻因為母親住院無法註冊，錯過入學機會。韓良誠馬上以台南一中校友的身分前往學校交涉，替小孩繳學費，讓他順利完成註冊入學。後來，小男孩念到大學、成為公務員，並且還念了博士。

    韓良誠更勉勵知識份子應勇於承擔社會責任，帶領人們一起邁向未來的願景，希望學弟妹在讀書的同時，也不要忘記這份使命。

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