創意行銷商圈！台南鹽水月津港今明2天可免費划獨木舟

台南鹽水月津港商圈為帶動商機、推銷觀光，今天（12日）、明天（13日）在月津港親水公園水域舉辦獨木舟免費體驗。（商圈提供）

2024/10/12 17:17

〔記者楊金城／台南報導〕月津港可以划船了！台南鹽水月津港商圈為帶動商機、推銷觀光，今天（12日）、明天（13日）在月津港親水公園水域舉辦獨木舟免費體驗，用水上遊憩活動創意行銷；線上報名192人，也開放現場報名，打卡還可以抽獎。

新手民眾無須具備專業技術，在專業教練的指導下，也能安全享受划獨木舟的樂趣。活動期間，周邊還設有商圈市集，展售當地特色商品與小吃鹽水意麵，並邀請多位街頭藝人進行現場表演，營造熱鬧氛圍。

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包括鹽水區長陳文琪、議員李宗翰和王宣貿今天前來站台行銷月津港水上活動，且由樂耘舞集為活動開幕表演。

鹽水不只有鹽水蜂炮民俗活動，月津港商圈理事長丁羿嫣表示，月津港水上活動除了推動戶外休閒運動外，也鼓勵遊客順遊鹽水小鎮的老街及歷史景點，體驗在地的文化風情，活絡商圈經濟。

月津港划獨木舟完全免費，線上報名快200人，民眾踴躍，2天也有現場開放報名，還可參加打卡摸彩，獎品是商圈會員店家提供的商品等多項優惠。

台南鹽水月津港商圈行銷活動，創意發想在月津港親水公園水域舉辦獨木舟免費體驗，今天熱鬧開幕。（商圈提供）

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