為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    創意行銷商圈！台南鹽水月津港今明2天可免費划獨木舟

    台南鹽水月津港商圈為帶動商機、推銷觀光，今天（12日）、明天（13日）在月津港親水公園水域舉辦獨木舟免費體驗。（商圈提供）

    台南鹽水月津港商圈為帶動商機、推銷觀光，今天（12日）、明天（13日）在月津港親水公園水域舉辦獨木舟免費體驗。（商圈提供）

    2024/10/12 17:17

    〔記者楊金城／台南報導〕月津港可以划船了！台南鹽水月津港商圈為帶動商機、推銷觀光，今天（12日）、明天（13日）在月津港親水公園水域舉辦獨木舟免費體驗，用水上遊憩活動創意行銷；線上報名192人，也開放現場報名，打卡還可以抽獎。

    新手民眾無須具備專業技術，在專業教練的指導下，也能安全享受划獨木舟的樂趣。活動期間，周邊還設有商圈市集，展售當地特色商品與小吃鹽水意麵，並邀請多位街頭藝人進行現場表演，營造熱鬧氛圍。

    包括鹽水區長陳文琪、議員李宗翰和王宣貿今天前來站台行銷月津港水上活動，且由樂耘舞集為活動開幕表演。

    鹽水不只有鹽水蜂炮民俗活動，月津港商圈理事長丁羿嫣表示，月津港水上活動除了推動戶外休閒運動外，也鼓勵遊客順遊鹽水小鎮的老街及歷史景點，體驗在地的文化風情，活絡商圈經濟。

    月津港划獨木舟完全免費，線上報名快200人，民眾踴躍，2天也有現場開放報名，還可參加打卡摸彩，獎品是商圈會員店家提供的商品等多項優惠。

    台南鹽水月津港商圈行銷活動，創意發想在月津港親水公園水域舉辦獨木舟免費體驗，今天熱鬧開幕。（商圈提供）

    台南鹽水月津港商圈行銷活動，創意發想在月津港親水公園水域舉辦獨木舟免費體驗，今天熱鬧開幕。（商圈提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播