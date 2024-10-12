台南北門表揚鑽石婚、金婚、模範父母親 這對夫妻三喜臨門

台南北門區文山里侯武田（右）、侯邱素華（左）除了是金婚楷模，還雙雙榮獲北門區模範父親及模範母親，三喜臨門。（北門區公所提供）

2024/10/12 16:31

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區公所今天（12日）表揚北門區鑽石婚楷模6對、金婚楷模（婚齡50年）8對、模範父親11人、模範母親11人，受獎人員及家屬盛裝出席，喜悅溢於言表。

北門區長張政郎指出，表揚活動肯定模範父母親為家庭、社會做出的奉獻，也替與會家屬創造一個互相表達心中感恩之情的機會。而鑽石婚、金婚爺爺奶奶攜手到老，夫妻同甘共苦的情誼更足堪表率。

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張政郎說，藉由表揚盼提升現代人重視家庭及傳統倫理，讓年輕世代能了解到，婚姻過程應如何相忍為家，一起營造和諧的氣氛，創造幸福家園，並對父母感恩。

6對結婚60年以上的鑽石婚楷模有吳信雄和吳林貴美、洪金龍和洪蔡梅香、吳玉瑾和吳許粧、郭榮奢和郭蔡秀、侯水蓮和侯謝樹琴、顏同和顏施彩虹。

11位模範父親中，侯武田代表北門區獲選台南市「晶鑽爸爸」模範父親；11位模範母親中，侯邱素華代表北門區獲選台南市「慈暉媽媽」模範母親。

侯武田、侯邱素華夫婦是模範父母也是金婚楷模，夫妻倆在子女陪同下聯袂出席，臉上難掩喜悅與驕傲。

鑽石婚北門區代表玉港里吳信雄（左二）、吳林貴美（右二）夫婦。（北門區公所提供）

北門區鑽石婚代表由區長張政郎（前左四）表揚，合影留念。（北門區公所提供）

北門區模範母親合照。（北門區公所提供）

北門區模範父親慈安里曾永棟65歲最年輕。（北門區公所提供）

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