台南水煎包店老闆PO文揭愛心遭濫用 婦持醫生證明登門澄清「可能罹癌」

劉姓老闆長年送愛心水煎包，卻遇張婦謊稱罹癌濫用愛心。張婦昨天又持醫生證明登門求刪文。（劉老闆提供）

2024/10/12 16:55

相關新聞請見︰

台南婦人自稱單親、罹癌又拾荒！煎包店供待用餐不忍揭穿她

〔記者王捷／台南報導〕劉姓水煎包店老闆替常來拿待用餐的張姓婦人申請急難救助，卻意外揭穿張婦沒罹癌、還有房產，引發譁然，昨天張婦再登門，拿出醫師證明聲稱雖未罹癌但醫師稱她「可能罹癌」，要求劉老闆刪除貼文。

請繼續往下閱讀...

多年來，劉老闆每天發送1000顆水煎包給需要幫助的人，這份善心早已成為街坊間的話題，數月前，張姓婦人常來拿待用餐，還聲稱罹癌、單親，兒女又還小，只能靠拾荒過活。劉老闆覺得張婦很可憐，私下幫她向愛心基金會申請急難救助，結果卻發現事實不是這麼回事。

基金會調查後發現，張婦並無癌症，且子女皆能自立，生活條件並不如其描述般艱難，甚至還擁有房產，比很多人都好過，消息被媒體批露後，不少人批評張婦濫用善心，但劉老闆覺得不要計較，認為幫助別人是她的初衷，待用餐是給有需要的人，而不是用來審視別人的背景。

昨天張婦再次到劉老闆的店，這次她帶著醫生證明，試圖解釋自己並未欺騙，張婦聲稱，雖然醫師證明她沒有癌症，但醫生告知她，她可能會罹癌，要求劉老闆刪除臉書的貼文，不過在引發媒體注意後，劉老闆早已刪除貼文，所以也沒有向張婦多說什麼，只有問張婦是否要水煎包，但張婦低頭說，這樣她不敢拿。

儘管經歷這場風波，劉老闆依然決心繼續行善，他認為，每天1000顆水煎包，這是他唯一能回饋社會的事，不會因張婦而受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法