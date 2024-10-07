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    大雨、颱風打亂毛豆播種期 台南新市毛豆祭19日如期登場

    台南新市毛豆祭將於10月19日下午如期登場。（記者劉婉君攝）

    台南新市毛豆祭將於10月19日下午如期登場。（記者劉婉君攝）

    2024/10/07 19:42

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新市區是毛豆的主要產區之一，雖然7月底以來，颱風、大雨接連來襲，影響毛豆播種的時機，不少農民仍在觀望，新市區農會主辦的新市毛豆祭，則將如期在19日下午於新市三舍保濟殿前登場，行銷毛豆產業。

    新市毛豆祭已邁入第16年，呼應臺南400，今年活動以「毛豆100」為主題，代表毛豆擁有100分的營養。新市區農會總幹事李美嬅表示，每100公克毛豆，擁有相當1.5顆蘋果的維他命C，相當於20顆草莓的鐵質，希望透過活動，讓更多人知道毛豆的好。

    新市區農會繼之前與黑橋牌聯名毛豆香腸、與金桃家草莓大福聯名毛豆大福，今年再與明新食品聯名，推出富含膳食纖維的陽光纖豆捲，並於今（7）日舉行新品發表會，為毛豆祭活動揭開序幕。

    李美嬅說，毛豆秋作原應8月即開始播種，但因午後強降雨及接連而來的颱風，田裡的土壤太軟，機具無法下田耕種，有的農民才剛播種，就被雨水沖走。正常來說，新市秋作耕作面積為25至50公頃，但目前只有少數種植，面積為4、5分地，今年收成不明朗，不過，農會相關產品供應沒有問題。

    毛豆祭現場除了將推出各式毛豆產品，包還有毛豆DIY活動、有機堆肥展示攤位、青農市集等，以及在地學童及毛豆公主的演出。

    為了讓更多民眾體驗毛豆的健康與美味，即日起至10月19日止，在新市區農會超市購買毛豆系列產品，也可享受年度最大優惠。

    台南新市毛豆祭將於10月19日下午如期登場。（記者劉婉君攝）

    台南新市毛豆祭將於10月19日下午如期登場。（記者劉婉君攝）

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