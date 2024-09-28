台南市圖105歲館慶首辦野餐趴 300份芭樂冰沙歡樂送

台南市圖105週年館慶熱鬧登場，市長黃偉哲主持開幕典禮。（記者吳俊鋒攝）

2024/09/28 17:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市圖105週年館慶，結合永康區公所、大東橋商圈 觀光發展協會等單位，以書為名攜手舉辦「Book能的任務~有何不可野餐趴」，活動今天下午開幕，逾百個質感品牌攤位齊聚，現場還有300份芭樂冰沙歡樂送，氣氛熱烈。

活動在市圖永康總館前方，以及周邊的東橋九路、東橋八街等地舉行，下午2點半熱鬧登場，為期2天；希望透過充滿熱情與書香的野餐趴，讓各界感受台南在地的人文藝術魅力。

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市長黃偉哲主持開幕典禮，並為活動代言，他向每位攤商致意，展現親和力；他誇讚野餐趴的內容豐富，值得推薦，也邀請大家一起來台南旅遊。

立委林俊憲、永康區長李皇興也出席開幕，朱正軒、黃肇輝、陳秋萍、楊中成、李鎮國、林燕祝與林冠維等在地7位議員，包含藍、綠、台聯、無黨籍，全都到場支持野餐趴。

市圖館長楊馥菱說，台南市立圖書館是國內歷史第2久的公共圖書館，為慶祝105歲生日，也規劃了系列親子活動，歡迎大小朋友共襄盛舉。

林俊憲也以實際行動支持在地產業，與山上區農會合作，推出300份芭樂冰沙，在現場分送，讓民眾清涼一下，小朋友更是開心。

野餐趴以書為主軸，大東橋商圈攜手思味市集，規劃「Book錯過」台南農特產展售、「Book思藝」表演節目、「Book限量」造景打卡、「Book多得」市圖館慶，還有「Book不知」ESG宣導、「Book不愛」寵物周邊活動等。

也有「歹路Book行」的永康分局親子警察體驗，以及「非看Book」臺南400巡迴專車、「機Book失」悠遊付等。

由思味市集號召的人氣攤商也是活動亮點，還有毛孩最愛的寵物烘培品牌，加上精彩的表演節目與藝文體驗，造訪的民眾絡繹不絕。

「Book能的任務~有何不可野餐趴」熱鬧登場，市長黃偉哲巡禮攤商，展現親和力。（記者吳俊鋒攝）

民進黨立委林俊憲力挺在地農民，準備芭樂冰沙現場歡樂送。（記者吳俊鋒攝）

「Book能的任務~有何不可野餐趴」熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

現在還有小朋友的系列體驗活動。（記者吳俊鋒攝）

現在還有小朋友的系列體驗活動，深受親子歡迎。（記者吳俊鋒攝）

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