台南一直砍樹？竟為了1根站牌考慮砍53棵樹...官員喊冤

台南市大林路椰林景觀大道，53棵樹木可能全數遭移除，引起護樹公民質疑並為樹木呼喊搶救。（記者洪瑞琴攝）

2024/09/24 06:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市繼家齊高中校門口前橡膠樹、大南門古蹟公園近百年南洋杉、台南知事官邸古蹟前苦楝樹被不當砍除或修剪過頭，事件引發爭議，現在又傳出南區大林路200公尺長的兩排52棵椰子樹、1棵黑板樹也將被移除，原因竟是為了設置1根候車站牌、擔心椰子樹傷人；護樹公民團體諷刺驚呼「撞邪了？台南怎麼一直在砍樹」？

台南市工務局解釋，大林路前段40公尺寬，銜接後段12公尺寬，因前段快、慢車道有分隔島，影響民眾候等公車，再加上當地里民反映椰子樹葉曾掉落砸傷人，希望全部移除。為改善交通及人行動線，因此重新規劃道路配置，可是改善計劃提報營建署審查有意見，牽涉53棵樹，因此研擬兩項工程方案，一是全部移植，另一是移植5棵樹，將會舉行說明會，邀里長、里民與護樹團體參與，彙整各界意見。

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文史工作者李文雄指出，「問題在公車站牌，不是樹木」，調整站牌合適位置就行，何苦花大錢竟為了1根站牌要砍53棵樹，「這種事發生在文化古都台南，實在不可思議」。台南古蹟老屋紅磚多，理應是「紅花綠葉」，樹蔭怡然自得，才能彰顯城市生生不息。尤其行道樹是全民共享公共財，豈為少數人意見而移除。若說擔心樹長高長大就會傷人，那台南將逐漸不再有林蔭大道、老樹蒼天。

據了解，大林路前段因為分隔島阻隔，公車不易轉進慢車道讓乘客上下車， 原舊站牌已暫時移到附近大同路加油站前，這裡也是個候車處，兩地相距約百公尺，可是當地居民認為不方便。

陳姓護樹志工說， 附近國宅社區59棵黑板樹最近才全遭「砍頭齊平」，「難道砍不夠，砍到馬路上來」。林姓民眾則建議，大林路車流量不是很大，不用這麼寬，如果慢車道全部鋪磚變成人行道，快車道的外側可拿來做公車彎和停車格，路口還可做右轉車道，這樣樹木全部保留，人又有地方走，公車可以安全停靠，把路留給行人、車道減到最少，這樣最符合人本交通環境。

台南市南區「大林站」公車站牌已暫時遷移到附近大同路上。（記者洪瑞琴攝）

大林路分隔島影響公車轉進慢車道停靠。（記者洪瑞琴攝）

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