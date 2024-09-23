大雨攪局 台南胡麻、毛豆延後栽種

善化區農會胡麻相關產品1至8月盈收已超越去年同期。（記者劉婉君攝）

2024/09/23 20:34

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市善化區是胡麻主要產區之一，善化區農會的胡麻相關產品熱銷，截至8月為止，銷售成績已超越去年同期。不過，近期台南地區午後常有大雨，影響秋作胡麻播種，連帶採收期也將延後。

善化區農會總幹事楊耿榮表示，農會與農民契作的春作胡麻面積8.7公頃，但今年受到颱風影響，產量不佳，僅2668斤。而主要的秋作，契作面積約79公頃，原本應9月初即開始播種，又因雨水影響，田裡的土壤含水量高，無法作業；有些已經播種的田，則因大雨沖刷，必須重種。

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楊耿榮指出，去年的胡麻即因氣候不穩定而延後採收，產量也減少，今年的情形比去年更令人煩惱。目前農會庫存的胡麻原料只剩下1萬1千多斤，擔心產期無法銜接，將導致芝麻糕、芝麻粉等產品缺貨。

而為了幫助農民開拓更多銷售管道，善化區農會今年也首度與嘉義縣番路鄉農會合作，推出芝麻口味的杮果子冰淇淋，近期將可以在2個農會的展售館及官網買得到。

善化溪美社區發展協會近年來也與在地小農合作，取得胡麻原料之後，以自有品牌開發出麵條、沾拌醬等產品，獲得好評，1年盈餘4、50萬元，作為社區供餐、社會福利、社區營造等費用。

溪美社區發展協會總幹事李志明表示，去年胡麻的產量及採收就受到雨水影響，今年情形更嚴重，原本最慢9月中旬就要播種，但遇到大雨攪局，產期可能要慢1個月，少數較早種的胡麻，現在則可見幼苗，農民加強在田間挖溝渠加強排水，守護作物。

新市區毛豆栽種也有類似的情形，與新市區農會契作的農民，原訂9月初栽種，同樣因為大雨的影響，造成毛豆田土壤太軟，無法下田，因而延後種植。

善化溪美社區與小農契作，推出自有品牌的胡麻等相關產品，也受到歡迎。（記者劉婉君攝）

李志明表示，少數提早播種的胡麻田可看到幼苗，農民加強田間排水，守護作物。（記者劉婉君攝）

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