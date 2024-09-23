台南曾文淨水場二期擴建 9月底試營運10月底竣工

曾文淨水場（二場）擴建第一期（如圖）已每日出水7萬噸，第二期工程已近完工。（記者楊金城攝）

2024/09/23 18:31

〔記者楊金城／台南報導〕為因應南科園區產業用水、民生用水需求，台灣自來水公司在台南官田區曾文淨水場擴建第二期工程，日供水6萬噸，預計9月底試營運、10月底竣工。

台水為穩定民生和產業用水，7年前重啟官田區曾文淨水場（一場），每日供水量6.5萬噸，後續再由國科會斥資13億元，進行曾文淨水場（二場）一、二期擴建工程，由台水南區工程處施作。原水來自烏山頭水庫嘉南大圳南幹線。

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曾文淨水場擴建工程第一期，前年中已交由台水第六區管理處烏山頭給水廠負責營運管理，出水量每日7萬噸。

台水南工處副處長洪志雄今天（23日）指出，曾文淨水場擴建第二期工程斥資約6億，設計淨水處理量每日供水6萬噸，之前因原物料上漲、缺工，工程屢有流標，發包稍有延後，在工程發包後的施工大致順利，目前工程進度接近完工，預計9月底可進行試運轉。

曾文淨水場二期擴建主要在第二期淨水設備、1500mm輸水管線，淨水池、清水池、廢水處理、污土儲存場、辦公廳舍大多在一期完工。

南科工業用水到2026年的日用水量預估35萬噸，除了永康、仁德、安平3座再生水廠的支援，台水至少要供水24萬噸。洪志雄說，曾文淨水場一、二期擴建就可增加日供13萬噸自來水供應。

曾文淨水場（二場）擴建第一期（如圖）已每日出水7萬噸，第二期工程已近完工。（記者楊金城攝）

台南官田曾文淨水場（二場）擴建第二期工程，預計9月底試營運、10月底竣工。（記者楊金城攝）

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