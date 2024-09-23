為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南曾文淨水場二期擴建 9月底試營運10月底竣工

    曾文淨水場（二場）擴建第一期（如圖）已每日出水7萬噸，第二期工程已近完工。（記者楊金城攝）

    曾文淨水場（二場）擴建第一期（如圖）已每日出水7萬噸，第二期工程已近完工。（記者楊金城攝）

    2024/09/23 18:31

    〔記者楊金城／台南報導〕為因應南科園區產業用水、民生用水需求，台灣自來水公司在台南官田區曾文淨水場擴建第二期工程，日供水6萬噸，預計9月底試營運、10月底竣工。

    台水為穩定民生和產業用水，7年前重啟官田區曾文淨水場（一場），每日供水量6.5萬噸，後續再由國科會斥資13億元，進行曾文淨水場（二場）一、二期擴建工程，由台水南區工程處施作。原水來自烏山頭水庫嘉南大圳南幹線。

    曾文淨水場擴建工程第一期，前年中已交由台水第六區管理處烏山頭給水廠負責營運管理，出水量每日7萬噸。

    台水南工處副處長洪志雄今天（23日）指出，曾文淨水場擴建第二期工程斥資約6億，設計淨水處理量每日供水6萬噸，之前因原物料上漲、缺工，工程屢有流標，發包稍有延後，在工程發包後的施工大致順利，目前工程進度接近完工，預計9月底可進行試運轉。

    曾文淨水場二期擴建主要在第二期淨水設備、1500mm輸水管線，淨水池、清水池、廢水處理、污土儲存場、辦公廳舍大多在一期完工。

    南科工業用水到2026年的日用水量預估35萬噸，除了永康、仁德、安平3座再生水廠的支援，台水至少要供水24萬噸。洪志雄說，曾文淨水場一、二期擴建就可增加日供13萬噸自來水供應。

    曾文淨水場（二場）擴建第一期（如圖）已每日出水7萬噸，第二期工程已近完工。（記者楊金城攝）

    曾文淨水場（二場）擴建第一期（如圖）已每日出水7萬噸，第二期工程已近完工。（記者楊金城攝）

    台南官田曾文淨水場（二場）擴建第二期工程，預計9月底試營運、10月底竣工。（記者楊金城攝）

    台南官田曾文淨水場（二場）擴建第二期工程，預計9月底試營運、10月底竣工。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播