罕見供奉「六文昌」 台南市定古蹟廟宇秋祭

市定古蹟善化慶安宮供奉五文昌帝君，以及有「台灣孔子」之稱的沈光文（左1）。（記者吳俊鋒攝）

2024/09/17 13:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有別於一般廟宇的「五文昌」，台南市定古蹟善化慶安宮則供奉「六文昌」，主要是加祀了明末時期對當地教育、醫療等很有貢獻的沈光文，今天農曆8月15日，依循傳統舉辦甲辰年的秋祭活動，各界貴賓出席，沈家後代也到場參拜，氣氛熱烈。

主祀天上聖母的善化慶安宮，是地方信仰中心，後側1樓的武聖殿有五文昌帝君，以及被稱為開台先師的沈光文，是國內罕見供奉「六文昌」的廟宇，每年中秋節都舉辦釋奠典禮。

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秋祭遵照古禮進行，各界陸續參拜，獻爵還有斟酒、灌茅等程序，接著獻籩、獻豆、獻饌、獻羹、獻花等儀式，最後送神，莊嚴且隆重。

今年到場上香的沈氏家族後代，由沈武忠、沈武雲、沈武重等3兄弟帶領，他們是沈光文來台後的第11世，一行9人專程出席，虔誠敬拜。

沈光文晚期定居目加溜灣社、也就是現在的善化區，並成立「東吟詩社」，致力於地方的醫療、教育等工作，受到後人尊崇，有「台灣孔子」之稱，1982年金身供奉在慶安宮武聖殿。

沈光文金身與五文昌帝君一起供奉，共同護佑考生，慶安宮每逢農曆8月15日都會舉辦秋祭活動，希望透過傳統信仰，彰顯教化意義，持續迄今已42年。

秋祭活動中，斟酒、獻爵後，進行灌茅。（記者吳俊鋒攝）

善化慶安宮舉辦秋祭活動，「開台先師」沈光文的後代也到場參拜。（記者吳俊鋒攝）

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