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CNN評選最值得造訪城市之一 台南學童營養午餐大啖在地小吃

台南市各國中小於12日起至19日聯手推出「台南傳統小吃結合午餐」菜單。（記者劉婉君攝）

台南市各國中小於12日起至19日聯手推出「台南傳統小吃結合午餐」菜單。（記者劉婉君攝）

2024/09/12 14:34

〔記者劉婉君／台南報導〕台南小吃享有國際知名度，最近更被美國CNN新聞網評選為全球24個最值得造訪的城市之一，也是台灣唯一上榜的城市。台南市學校營養師及廚師今（12）日起1週，將台南小吃與學校午餐結合，讓國中小學童不只可以在學校吃到台南小吃，還能透過影片認識這些小吃背後的故事。

台南市各國中小於12日起至19日，聯手推出「台南傳統小吃結合午餐」菜單，各校自行選擇一樣或一套台南小吃做為學校午餐的菜色，並搭配「台南美食尋味趣」動畫影片，讓學子在吃營養午餐時，輕鬆認識台南的傳統飲食文化。

台南市教育局今天中午在永康國小舉辦學校午餐小吃週記者會，教育局長鄭新輝也到校與師生一起品嚐。

永康國小營養師王瓊嫣表示，今天推出的首波美食以最具歷史文化代表性的台南小吃─擔仔麵，搭配虱目魚湯、椪餅及冬瓜茶。而各校營養師齊心設計的台南小吃美味菜單，還有如佳里國中供應宴會料理「打滷麵」，善化大同國小的「椪餅麻香炒蛋」，安佃國小的「米糕」等。

鄭新輝表示，南市112學年度的午餐自辦比率高達95%，為六都之冠，近3年也增聘22名學校營養師，為學校午餐品質把關，希望藉由此次的「營養午餐台南小吃週」活動，讓學童可以享用道地的台南小吃，也輕鬆學習飲食知能和認識在地家鄉味。

台南市各國中小於12日起至19日聯手推出「台南傳統小吃結合午餐」菜單。（記者劉婉君攝）

台南市各國中小於12日起至19日聯手推出「台南傳統小吃結合午餐」菜單。（記者劉婉君攝）

永康國小12日學校午餐品嚐擔仔麵等台南小吃。（記者劉婉君攝）

永康國小12日學校午餐品嚐擔仔麵等台南小吃。（記者劉婉君攝）

永康國小12日學校午餐品嚐擔仔麵等台南小吃。（記者劉婉君攝）

永康國小12日學校午餐品嚐擔仔麵等台南小吃。（記者劉婉君攝）

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