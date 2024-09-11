「大台南觀光城」攤商陳情反拆除 南市府：3理由不得不拆

前南市議員李文正率多位攤商赴南市府陳情，反對強拆大台南觀光城。（記者蔡文居攝）

2024/09/11 17:27

〔記者蔡文居／台南報導〕已有40多年歷史的「大台南觀光城」，曾經風光一時，不過台南市政府以鑑定有安全疑慮等理由決定拆除，多位攤商赴市府陳情，強調他們是合法承租，要求應有配套措施，反對拆除。南市府則表示，基於公安等3點理由不得不拆除，並將先拆除已收回的31戶攤位。

前市議員李文正今天率多位攤商赴市府陳情，他強烈表達不滿，質疑市府強拆合法攤商，這和持刀叉吃人肉有何不同？攤商王溪河說，很多攤商都已經老了，政府應該要先照顧他們，不要說要拆就拆，如果拆了，要他們去哪去？政府不應恐嚇人民，如果有心，就應理性和攤商溝通。

南市府預計明天下午和攤商舉行協調會，觀光城自治會長謝進興表示，即使先拆已收回的31戶，也會影響現有攤商的建物的安全和整體景觀，他們強烈反對拆除。市府現在有釋出善意，有意易地安置進行協調，希望有好結果。

市府經發局表示，大台南觀光城現址經鑑定有公安疑慮，市府基於3點理由不得不拆除：1、基於公安疑慮；2、該用地被強佔有違法性問題；3、拆除後煥然一新，啟動地方繁榮發展。

經發局市場處說明，大台南觀光城攤商租約在2016年3月底到期，目前使用戶數不到一半，且許多攤商未通過公共安全評估，違法改建、加蓋或當成倉庫、轉租當二房東，不符合當初興建的目的。

市場處指出，民眾的安全是政府最優先考量，經鑑定顯示該場建物及下方箱涵具有危險疑慮，為維護民眾生活財產安全，南市府決議將整棟建物拆除回歸排水使用。目前仍有176鋪攤商違法佔用，尚在營業的有67戶，但大多數是作倉庫使用，已向法院申請強制執行通過，將會先拆除已收回的31戶攤位，逐步整理環境。

大台南觀光城曾經風光一時，如今已老舊沒落。（記者蔡文居攝）

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