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    台南北門蘆竹溝漁港碼頭加高、清淤 斥資5254萬

    台南北門蘆竹溝漁港的南碼頭，因堤面高程不足，遇上大潮、豪雨，海水就會漫淹上碼頭堤岸。（記者楊金城攝）

    台南北門蘆竹溝漁港的南碼頭，因堤面高程不足，遇上大潮、豪雨，海水就會漫淹上碼頭堤岸。（記者楊金城攝）

    2024/09/02 19:01

    〔記者楊金城／台南報導〕氣候變遷衝擊？台南北門（蘆竹溝）漁港的西碼頭、南碼頭，因碼頭高度不足，遇上大潮或豪雨，造成海水漫淹堤面的問題，為保障蘆竹溝漁民生命財產安全、維繫養蚵產業，台南市漁港及近海管理所將斥資5254萬元，加高北門漁港西碼頭、南碼頭，漁港內也要清淤，預計明年6月完工。

    台南市漁港所所長張順得指出，北門漁港現有149艘漁筏，因現有西碼頭、南碼頭的堤面高程不足，遇上大潮、豪雨，海水就會漫淹堤面，影響漁民養蚵進出繫泊船位的安全，海水甚至溢淹到市道174線路面，須加高碼頭改善。

    張順得說，北門漁港西碼頭、南碼頭加高工程將斥資5254萬元，改善西碼頭長約99公尺、西碼頭北側18.8公尺、南碼頭長約124公尺，工程設計碼頭往外推175公分後墊高80公分，意即碼頭加寬、堤岸防水牆加高。

    北門漁港碼頭加高工程外，也將進行港內疏浚工程，預計清淤量9400立方米，將運送至將軍青山港沙洲加厚加高，工程已完成發包，預計9月18日開工，工期270日曆天。

    北門漁港原名蘆竹溝漁港，位在北門潟湖將軍溪出海口的北岸，15年前在東碼頭建有蘆竹溝漁港漁貨銷售中心，至今發展觀光魚市未成功，但遊客登上銷售中心2樓陽台，可眺望港區漁舟、北門潟湖、蚵架迷宮、王爺港沙洲、夕陽美景、冬候鳥生態，景色怡人，可說是秘境景點。

    蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁說，當年蘆竹溝漁港改建，東碼頭、北碼頭都有改善加高，西碼頭、南碼頭維持原貌，海水溢淹西、南碼頭是6、7年前才開始發生，不知是否與氣候變遷造成潮位高漲有關，此次碼頭堤岸加高工程獲得漁民們支持，施工期間的繫船位再協商即可。

    台南北門蘆竹溝漁港的西碼頭（左）、南碼頭（下）都是養蚵漁筏的作業區。（記者楊金城攝）

    台南北門蘆竹溝漁港的西碼頭（左）、南碼頭（下）都是養蚵漁筏的作業區。（記者楊金城攝）

    台南北門蘆竹溝漁港的西碼頭（前左）、南碼頭將加高，漁港也要疏浚。（記者楊金城攝）

    台南北門蘆竹溝漁港的西碼頭（前左）、南碼頭將加高，漁港也要疏浚。（記者楊金城攝）

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