台南麻豆文旦節9月7、8日登場 文旦銷6成了

麻豆「柚之鄉」柚農王佑鑫完售。（記者楊金城攝）

2024/09/02 16:47

〔記者楊金城／台南報導〕最大麻豆文旦展售會，台南麻豆文旦節9月7、8日將在麻豆農會柚兒園登場，有40位柚農的好柚展售，離中秋只剩半個月，麻豆區農會總幹事孫慈敏說，目前麻豆文旦銷售約6成，全力衝刺完售。

麻豆文旦種植面積838公頃，知名的如「柚之鄉」柚農王佑鑫、「三冠王」郭玉飛等人的文旦其實都已銷售一空，「汽球彥」李明彥種柚5公頃是大戶之一，至少已售6成，訂單持續湧入，柚農們處理宅配、分級包裝出貨非常忙碌。

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孫慈敏指出，麻豆文旦已全部採收完成，辭水階段陸續接單、出貨，因不少消費者要等待過了農曆7月才買文旦，未來10天衝刺銷售。

9月7、8日的麻豆文旦節，除了舉辦音樂會，並推出剝柚子、柚子疊疊樂的趣味遊戲，廚藝教學免費試吃，參加導覽解說送柚子香腸，UR生活概念館的文旦加工品打9折、整點5折特賣，消費滿千就可以抽獎，最大獎65吋液晶螢幕。

文旦節邀集30位柚農、10位青農展售麻豆文旦，好吃的正宗麻豆文旦現場比一比，對遊客有吸引力。

對今年中國恢復台灣文旦輸入，王姓柚農說，以前中國訂單量大，如果賣給貿易商銷中，就會失去原來的老客戶，得不償失。

陳姓柚農說，中國恢復台灣文旦進口，登記的供果園在花蓮，以前禁止與否都對麻豆文旦衝擊小；孫慈敏指出，麻豆文旦以9成內銷為主，近年外銷重心在日本、加拿大、香港等，中國恢復台灣文旦進口的實質意義不大。

麻豆「汽球彥」李明彥種柚5公頃是大戶之一，文旦熱銷。（記者楊金城攝）

麻豆柚農王佑鑫已採收完文旦，是最早設計文旦園「台版捷運」運搬鐵軌的柚農之一。（記者楊金城攝）

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