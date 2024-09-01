曾歷馬拉松式手術康復 百歲人瑞陳殿元再捐百萬挺新樓醫院

今年逢百歲夀誕的人瑞陳殿元，一日在壽宴上其家人宣布再捐百萬元給新樓醫院，由新樓院長劉啟擧（中者）代表接受。（圖：新樓醫院提供）

2024/09/01 21:13

〔記者王俊忠／台南報導〕2023年近百歲高齡的陳殿元，因病到台南新樓醫院開刀治療，新樓醫療團隊克服陳老先生體內器官有位移的難題，執行長達7個半小時的手術療程，術後讓陳老恢復健康、延續充實的生活，去年陳老家人捐百萬元給新樓醫院；1日，陳殿元百歲壽宴上，陳老子女再慨捐百萬元支援新樓的醫療軟硬體，洋溢溫馨感人氛圍。

陳殿元的大兒子陳文亞致詞指出，1日，家人為陳殿元舉辦的100歲壽宴上，壽星陳殿元與家人很感謝天主恩寵，也謝謝新樓醫院醫療團隊這些年來對陳老的照顧，去年先捐了100萬元給新樓醫院。今天的感恩祈福宴，欣逢天主給其人瑞父親百歲恩寵，陳老4名子女再公開宣布捐贈100萬元給新樓醫院作為支援醫療專案。

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新樓醫院院長劉啓擧醫師代表醫療團隊發表感言、強調捐款的意義，劉說，去年陳先生捐贈100萬元，院方利用這筆款項增資購置高畫質內視鏡螢光顯影系統，利用光纖光學及獨立的不同波長光源，可搭配顯影劑辨識腫瘤特徵，能使血管產生顏色差異的病變組織，依深淺不同特徵的影像技術來檢查腫瘤位置，讓癌症病灶無所遁形，成為醫師有力的幫手。

劉啟擧說，1日再次接受陳先生與家人女子捐贈，代表陳先生對新樓醫院的肯定，未來這筆百萬元捐款能運用在醫療上，藉由醫療的方式回饋社會，為更多需要醫療幫助的民眾提供支援。

今年逢百歲夀誕的人瑞陳殿元（中圖後方者），一日在壽宴上其家人再宣布捐百萬元給新樓醫院。（圖：新樓醫院提供）

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