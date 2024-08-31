台南單身聯誼50對男女覓良緣 11組配對成功

內政部及南市民政局結合台灣首廟天壇今天辦理「一世情牽．戀戀府城」單身聯誼活動，最終共有11對配對成功。（記者王姝琇攝）

2024/08/31 18:59

〔記者王姝琇／台南報導〕內政部及南市民政局結合台灣首廟天壇今天辦理「一世情牽．戀戀府城」單身聯誼活動，男、女各50人參加，最終在天公及月老的見證下共有11對配對成功。

台灣首廟天壇為台南市重要信仰中心，主祀玉皇上帝（天公），也供奉月老，此次首度結合內政部、市府辦理聯誼活動，參加活動男女先向月老參拜後展開活動，包括黃金廿秒自我介紹、男女大擂台、音樂演奏、手作DIY、逐桌交流等，讓與會男女在輕鬆愉快的氣氛中深入了解彼此。

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副市長葉澤山表示，近年市府積極辦理單身聯誼，年底再接續舉辦聯合婚禮，提供一連串促婚活動，盼有情人能悠然地在台南戀愛、結婚、過日子。

特別出席的內政部長劉世芳提及，現在社會形態多數人工作繁忙沒時間交新朋友，內政部特地結合市府與地方大廟辦理單身聯誼，讓青年朋友走進傳統古剎，也走出戶外認識新朋友，進而找到心儀的伴侶。

民政局長姜淋煌表說，此次配對成功並在2年內步入禮堂的佳偶，市府將會加碼贈送具紀念意義的精美禮品或等值禮券，且特別保留聯合婚禮名額，讓新人許下愛的承諾，共享幸福。

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