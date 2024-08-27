台南6月大男嬰疑遭虐昏迷 保母否認還拒給監視畫面遭收押

台南地院法官認為葉姓保母涉虐童嫌疑重大、有串證之虞，27日裁定收押葉女。（記者王俊忠攝）

2024/08/27 15:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名6月大男嬰8月20日突昏迷送醫，被診斷出疑似腦出血，送到加護病房搶救。男嬰家長懷疑兒子是遭葉姓保母虐待才受傷，但保母否認；家長要求查看保母家中監視器被拒，只好報警。檢警調查認為葉姓保母涉嫌重大、且有串、滅證之虞，今（27）日向台南地院聲請羈押獲准。

這件疑似虐童案發生在20日下午，男嬰因不明原因陷入昏迷，緊急送醫診治，疑似有腦出血情形，送到加護病房救治觀察。男嬰家長事後懷疑是葉姓保母施虐造成傷勢，但葉女否認施虐、並稱不知男嬰為何會昏迷？家長要求查看保母家的監視器畫面，卻遭到保母拒絕，選擇報警調查。

轄區南市警三分局於20日下午獲報，會同家長前往保母家了解案情，但保母拒絕提供相關監視器畫面，警方22日聲請檢察官指揮偵辦，檢方向台南地院聲請搜索票，並於隔天由警方持搜索票前往保母家搜索，查扣監視器畫面等相關證物，並對保母等相關人員完成調查筆錄；因部分監視畫面有缺漏，由檢警進一步調查釐清案情。

檢方調查後聲押指，根據調查內容，認為葉姓保母涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法成年人對兒童犯傷害罪、刑法第286條第5項、第286條對於未滿7歲之人犯妨害幼童發育罪等罪嫌疑重大；且葉女供述與卷內事證不符，有串、滅證之虞，有羈押的原因與必要，因此裁定收押葉姓保母。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法