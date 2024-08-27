為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

台南6月大男嬰疑遭虐昏迷 保母否認還拒給監視畫面遭收押

台南地院法官認為葉姓保母涉虐童嫌疑重大、有串證之虞，27日裁定收押葉女。（記者王俊忠攝）

台南地院法官認為葉姓保母涉虐童嫌疑重大、有串證之虞，27日裁定收押葉女。（記者王俊忠攝）

2024/08/27 15:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名6月大男嬰8月20日突昏迷送醫，被診斷出疑似腦出血，送到加護病房搶救。男嬰家長懷疑兒子是遭葉姓保母虐待才受傷，但保母否認；家長要求查看保母家中監視器被拒，只好報警。檢警調查認為葉姓保母涉嫌重大、且有串、滅證之虞，今（27）日向台南地院聲請羈押獲准。

這件疑似虐童案發生在20日下午，男嬰因不明原因陷入昏迷，緊急送醫診治，疑似有腦出血情形，送到加護病房救治觀察。男嬰家長事後懷疑是葉姓保母施虐造成傷勢，但葉女否認施虐、並稱不知男嬰為何會昏迷？家長要求查看保母家的監視器畫面，卻遭到保母拒絕，選擇報警調查。

轄區南市警三分局於20日下午獲報，會同家長前往保母家了解案情，但保母拒絕提供相關監視器畫面，警方22日聲請檢察官指揮偵辦，檢方向台南地院聲請搜索票，並於隔天由警方持搜索票前往保母家搜索，查扣監視器畫面等相關證物，並對保母等相關人員完成調查筆錄；因部分監視畫面有缺漏，由檢警進一步調查釐清案情。

檢方調查後聲押指，根據調查內容，認為葉姓保母涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法成年人對兒童犯傷害罪、刑法第286條第5項、第286條對於未滿7歲之人犯妨害幼童發育罪等罪嫌疑重大；且葉女供述與卷內事證不符，有串、滅證之虞，有羈押的原因與必要，因此裁定收押葉姓保母。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
8月男嬰僅托育3天重摔14次釀重傷 保母二審仍判9年半
2024/06/25 09:50

8月男嬰僅托育3天重摔14次釀重傷 保母二審仍判9年半
日本蛇蠍美保母硬扯男童頭髮、狠踩下半身 只因「心情不爽」
2024/06/26 13:10

日本蛇蠍美保母硬扯男童頭髮、狠踩下半身 只因「心情不爽」
impression

期交所攜手FIA 推動亞太衍生性商品發展
剴剴案起訴書爆兒盟保母1天領1千元 較北市臨托2500元少
2024/04/18 14:26

剴剴案起訴書爆兒盟保母1天領1千元 較北市臨托2500元少
幼兒園又傳虐兒監視畫面離奇消失 南市重罰30萬元
2024/05/24 15:51

幼兒園又傳虐兒監視畫面離奇消失 南市重罰30萬元
impression

慢性腎臟病≠洗腎！ 專家：9成患者不知罹病 早篩早治有效控制
基隆保母疑虐5月大女嬰 檢察官諭令限制住居
2024/08/19 22:26

基隆保母疑虐5月大女嬰 檢察官諭令限制住居
惡保母姊妹虐死剴剴 羈押禁見3個月
2024/04/18 17:48

惡保母姊妹虐死剴剴 羈押禁見3個月
臺南市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播