關子嶺世界級礦泥溫泉 即日起至9/20推早鳥超值優惠

南市關子嶺獨特的泥漿溫泉，被譽為「天下第一靈泉」。（南市觀旅局提供）

2024/08/22 12:40

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府觀光旅遊局與台南市溫泉協會攜手合作，邀請大家來關子嶺享受世界級礦泥溫泉，即日起至9月20日推出超值的早鳥泡湯優惠，除了享受溫泉，還可以到鄰近的登山步道踏青，品嚐桶子雞及在地山產料理。

台南市長黃偉哲表示，關子嶺是全台最早開發，享負盛名的天然泥漿溫泉，泉水呈灰黑色且含有鹽類與硫磺，獨特的泥漿質地讓浸泡後的肌膚變得柔滑光潔，被譽為「天下第一靈泉」，擁有「好山、好水、好溫泉、好美食」。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華說，為了讓遊客體驗世界級的黑色湯泉「關子嶺泥漿溫泉」，特別精選了關子嶺溫泉區3家優質旅宿，包括沐春湯宿、儷泉溫泉館及湯泉美地溫泉會館，即日起至9月20日，推出壽星禮「當月壽星平日湯屋享5折優惠」、晚鳥票「平日晚上9至12點，湯屋加1元，多1間（限下次使用）」等超值優惠，讓民眾搶先安排享受身心放鬆之旅。

林國華說，除了泡湯，來到關子嶺可以順道走訪包括火山碧雲寺、大仙寺、崁頂福安宮、水火同源、紅葉公園、大成殿、關子嶺天梯、好漢坡等周邊的特色景點，到175咖啡公路來杯香醇的東山咖啡，參觀白河美雅家具觀光工廠來場DIY體驗，或前往後壁雅聞湖濱療癒森林中放鬆身心。歡迎大家走訪關子嶺泡名湯、品咖啡、啖美食、遊景點，感受立秋泡湯的早鳥款待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法