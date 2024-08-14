慰安婦銅像面臨遷移 馬英九盼黃偉哲將銅像留在台南

前總統馬英九呼籲市長黃偉哲幫忙，讓慰安婦銅像能找到適合的安置地點。（記者蔡文居攝）

2024/08/14 12:34

首次上稿11:03

更新時間12:34（新增市府回應）

〔記者蔡文居／台南報導〕今天8月14日是國際慰安婦紀念日，台南市慰安婦人權平等促進協會今天在南市慰安婦銅像前舉辦追思會，前總統馬英九連6年出席。他表示，慰安婦銅像土地使用期限到期，今年面臨遷移，呼籲台南市長黃偉哲能幫忙，讓台灣唯一的一座慰安婦銅像能找到適合的安置地點，如果台南不願意，只好遷到外縣市，他不樂見台南被稱為是不歡迎慰安婦的城市。

台南市政府發言人田玲瑚表示，慰安婦銅像是6年前（2018年）由時任國民黨台南市黨部主委謝龍介所設，該銅像屬於私人財產。政府依法行政，有關私人財產之安置處，決定權責屬於「產權所有人」，市府予以尊重。

今天上午在台南林百貨對面廣場舉辦的追思會，包括前總統馬英九、立委謝龍介、台南市慰安婦人權平等促進協會童小芸、市議員林燕祝、許至椿、盧崑福、蔡宗豪、慰安婦銅像創作者林坤銘、電影《主戰場》導演Miki Dezaki等多人出席。

馬英九致詞批評，前總統蔡英文對慰安婦的議題置之不理，也未向日本政府求償，說一套做一套，虛偽做法，令人感到震驚與遺憾，她本身是婦女，對此議題卻這麼麻木，令人無法接受，他也予以強烈譴責。他也批評日本政府迄今未對慰安婦這段黑歷史公開道歉。

慰安婦銅像所在地原屬國民黨台南市黨部，因國民黨積欠黨工退休金，國民黨台南市黨部先前遭法院拍賣，新地主同意銅像土地使用到今年。

立委謝龍介表示，慰安婦銅像今年必須遷離，希望市長黃偉哲能提供一處小公園，讓慰安婦銅像安置，否則銅像可能得被迫遷移到外縣市。

南市慰安婦人權平等促進協會在南市慰安婦銅像前舉辦追思會。（記者蔡文居攝）

前總統馬英九等人出席慰安婦紀念日追思會，因銅像今年面臨遷移，將是最後一次在此舉辦。（記者蔡文居攝）

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