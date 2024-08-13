陳亭妃會勘六塊寮排水工程 盼盡速解決新順社區低窪淹水困境

立委陳亭妃會勘六塊寮排水工程，盼盡速解決新順社區低漥淹水困境。（陳亭妃服務處提供）

2024/08/13 19:15

〔記者王姝琇／台南報導〕立委陳亭妃今日邀集水利署、南市水利局及當地鄰里長會勘六塊寮排水治理工程及相關防汛措施。日前凱米颱風帶來瞬間強降雨造成安南區低窪處嚴重淹水，陳亭妃要求除要在明年豪雨季節來臨前盡速完成六塊寮排水工程外，今年因為尚處於汛期，必須設臨時抽水機，保障民眾的生命財產安全。

陳亭妃表示，這次的凱米颱風之所以會造成新順里嚴重水患，重要原因是六塊寮排水系統的中下游段尚未完成，導致整體排水系統無法接通，影響下游段的排洪效率。她強調，六塊寮工程完全是她向中央爭取預算，所以要求市府水利局務必在明年汛期前完成中下游的箱涵，讓其可以連接下游的壓力箱涵。

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當地鄰里長與民眾今天也表示，社區屬於內水，所以如果無法順利排到六塊寮排水系統，還是無法解決淹水問題，陳亭妃要求巿府水利局必須在1個月檢討興安路、頂安橋、安豐六街3個地方的社區箱涵哪裏可以設置抽水平台，可以減少社區低漥處面臨颱風豪雨時積淹水的機會，發揮六塊寮排水系統更高的防汛效能。

陳亭妃也強調，除了未來要完成的排水工程之外，由於今年仍處於汛期，如果有大豪雨或颱風陸警發佈，新順社區地勢較低的地方，請市府必須在兩個禮拜內與里長評估在何處預佈移動式抽水機組，機動調整防範積淹水狀況，確保民眾淹水惡夢不會再次重演。

立委陳亭妃會勘六塊寮排水工程，盼盡速解決新順社區低漥淹水困境。（陳亭妃服務處提供）

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