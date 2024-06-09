大雨毀家園！公翠鳥討母鳥歡心 台南巴克禮公園勤挖洞

翠鳥公鳥（右）為了討母鳥（左）的歡心，捕捉小魚送給母鳥。（圖由鳥友何世建提供）

2024/06/09 11:48

〔記者蔡文居／台南報導〕目前正值翠鳥的繁殖期，台南市巴克禮公園一對翠鳥正準備築巢育雛，公鳥頻獻殷勤，抓魚傳食給母鳥，以獲得母鳥的青睞，而且公鳥還努力挖洞為育雛做準備，結果近來大雨不斷，挖好的巢洞多次被大水淹沒，只好續挖新洞。鳥友觀察，翠鳥為了繁洐下一代，今年已第4度挖洞，其堅韌不拔的毅力，讓鳥友直呼感動。

翠鳥是台灣低海拔及平原常見的野鳥，常見於溪流、魚塭、埤塘等濕地環境，以擅長捕魚著稱，又名「魚狗」、「釣魚翁」。有別於多數鳥類喜於樹上築巢，牠們則選擇在土堤或河岸挖洞築巢。

台灣野鳥保育協會副秘書長黃蜀婷表示，最近，鳥友在台南巴克禮公園觀察到一對翠鳥，原本在水道土堤築好的巢，結果因下雨，被大水淹沒而被迫棄巢。一直到上週已進行第4度築巢。牠們為了傳繁洐後代，堅韌的毅力，讓鳥友看了相當感動。

黃蜀婷說，翠鳥多數時間是由公鳥挖洞築巢，而母鳥看似在洞外監工催促的樣子，只見公鳥積極趕工，飛進飛出，以嘴喙鑿洞，嘴巴上沾滿泥土，十分辛苦。另外，翠鳥的「傳食」行為為也很有趣，公鳥為了討母鳥的歡心，會捕捉小魚送給母鳥，像是當「定情禮物」般，母鳥接受後，便進行交配，共築愛巢繁洐下一代。

她說，近年來，因河川整治工程或濕地埤塘被填平，河岸、水塘土堤也逐漸水泥化，讓翠鳥更難找到合適的環境築巢。牠們是人類生活環境中很容易觀察的野鳥，也是河川環境重要生態指標，希望大家多認識牠們，一起保護牠們的棲息環境。

翠鳥公鳥傳食給母鳥，獲得母鳥的青睞後進行交配。（圖由鳥友何世建提供）

鳥友記錄翠鳥在巴克禮公園的水道土堤挖洞築巢。（圖由鳥友吳素娥提供）

這隻翠鳥公鳥以嘴喙鑿洞，嘴巴上沾滿泥土。（圖由鳥友吳素娥提供）

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