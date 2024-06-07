5G文化科技應用展「與神交會」 祭出藝陣與王船AR沉浸式體驗

時光門創意影像公司「AR王船祭」將傳統的燒王船儀式與現代科技相結合。（記者王姝琇攝）

2024/06/07 17:42

〔記者王姝琇／台南報導〕第2場「5G文化科技應用Demo展」今天在台南登場，主題聚焦宗教文化與5G科技的結合，推出藝陣與王船AR沉浸式體驗。

南台科技大學獲台南市政府文化局及數位發展部數位產業署「地方特色整合5G應用與落地計畫」支持，攜手推動文化產業數位轉型，致力於運用5G科技翻轉台南古城。第2場Demo展今天登場，主題聚焦宗教文化與5G科技的結合，展示新創團隊白鹿動畫和時光門創意影像公司的創新作品，透過公開體驗收集不同反饋，進行後續改進發展可行的商業模式。

台南市長黃偉哲說，「MoreReal Lab」是台南發展5G創新應用的重要據點，也是培育在地5G數位產業新秀的搖籃，新創公司及大專院校師生在這裡獲得豐富的資源支援，充分發揮創意，實際驗證構想，將科技、文化與創意結合，激發臺南產業的新動力。

計畫主持人張瑞星說，第1個作品是白鹿動畫推出的「藝陣AR異地共演」，運用5G XR科技重現台南3大藝陣白鶴陣、金獅陣和牛犁歌陣，利用先進的動態捕捉技術（Motion Capture），將藝陣師傅們的精湛姿態捕捉下來，透過AR的技術讓參觀者能親自體驗白鶴陣的傳統舞步，增加互動性與趣味性，讓文化傳承更加生動活潑。

第2個作品是時光門創意影像公司的「AR王船祭」，將傳統的燒王船儀式與現代科技相結合，透過AR智慧眼鏡與5G技術，虛擬王船師傅會引導體驗者組裝王船，講解各個零件在傳統儀式中的功能與象徵意義，民眾可共同參與建造王船的沉浸式體驗。

南台科技大學副校長王振乾說，這次特展是系列展出，第1場大獲好評，加碼推出第2、3、4場，持續到10月，每場展覽都有新團隊與作品亮相。

王振乾說，除了新創團隊的作品展出，南台科技大學也承辦「MoreReal Lab 5G文化科技實驗基地數位內容人才培育」徵件計畫，藉由這樣的方式，培養更多優秀的年輕學子，成為新創團隊最佳的接班生力軍。本計畫在數位發展部數位產業署與台南市政府文化局從中央到地方的大力推動之下，串聯產官學3方合作，希冀締造更多文化科技創新應用的願景與價值。

「藝陣AR異地共演」運用5G XR科技重現台南3大藝陣白鶴陣、金獅陣和牛犁歌陣。（記者王姝琇攝）

「藝陣AR異地共演」運用5G XR科技重現台南3大藝陣白鶴陣、金獅陣和牛犁歌陣。（記者王姝琇攝）

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