台南永康台1線與王行路交叉路口 新增固定測速照相桿及科技執法

交通局在王行路加強道路標線及指引標示，提醒直行車輛行駛內側車道。（記者劉婉君攝）

2024/06/06 16:18

〔記者劉婉君／台南報導〕為防制重大交通事故發生，台南市永康區台1線與王行路交叉路口，近期新增2支固定測速照相桿及1處科技執法，預計年底前實施。而因應端午節3天連假即到來，永康警分局也將自明（7）日起，針對該路口等轄內12處重要路口施實交通疏導，並進行夜間酒後駕車大執法。

台南市永康區台1線（中正北路）與王行路交叉路口附近，年初發生2起死亡車禍，為了避免憾事再發生，永康警分局目前已在該路口新增科技執法設備，正辦理驗收程序中，未來將針對闖紅燈、超速、不依車道行駛等違規行為執法；市警局交通大隊則在路口兩側的台1線上南、北雙向，各設置1支固定測速照相桿，將針對闖紅燈與超速執法。

此外，交通局近期也已加強王行路的車道指示牌面及標線，提醒直行和平東路車輛行駛內側車道。

端午節連續假期將於8日至10日為期3天，永康警分局提前部署，明起4天，白天將在國道1號永康、大灣2處交流道以及台1線與台20線等，合計12處重要路口，實施交通疏導，夜間取締酒後駕車大執法，其中，中正北路與王行路口為易肇事路段，也是12處路口之一，連假期間將有員警在路口交通疏導。

永康警分局長邱顯良呼籲，連續假期行經易壅塞路段，應配合交管人員的指引，並隨時注意前方行車動態，以免發生事故影響旅遊心情，並提醒切記不可酒後駕車，應由親友或代駕接送返家，保護自己安全也保障別人用路權益。

台1線台南永康段與王行路口南、北雙向，各新增1支固定測速照相桿，防制重大交通事故發生。（記者劉婉君攝）

台1線台南永康段與王行路口南、北雙向，各新增1支固定測速照相桿，防制重大交通事故發生。（記者劉婉君攝）

台1線台南永康段與王行路交叉路口，增設科技執法與固定測速照相桿。（記者劉婉君攝）

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