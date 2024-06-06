雨後登革熱病媒蚊蠢動 南市祭鐵腕2個月開罰283件

豪雨後病媒蚊蠢蠢欲動，南市加強登革熱病媒蚊孳生源稽查核。（圖由南市登防中心提供）

2024/06/06 11:52

〔記者蔡文居／台南報導〕豪雨後病媒蚊蠢蠢欲動，南市登革熱防治中心針對高風險場域、寺廟、市場、農果園、工地及人口密集社區進行登革熱病媒蚊孳生源查核，5月份截至5月30日止，共查獲125個積水容器，其中23個容器已孳生病媒蚊幼蟲，同時捕獲9隻埃及斑蚊雌蚊，現場立即清除防治並開單告發。

南市登革熱防治中心表示，受鋒面影響，各地降下豐沛雨量，造成多處地區積水，連帶著雨後出現大量積水容器，導致病媒蚊孳生機會大增。自4月1日起，該中心依據傳染病防治法已告發孶生病媒蚊283件。籲請民眾主動清除孳生源，以免遭罰，南市將貫徹公權力，一查獲孳生源，將依傳染病法開罰3000至1萬5000元。

防治中心表示，依據衛福部疾管署統計截至今年6月5日止，國內今年已有97例境外移入病例，分別自印尼、馬來西亞、馬爾地夫、泰國、新加坡、越南、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨及巴西移入，且高於同期的42例，鄰近的東南亞、南亞登革熱疫情以印尼最高，累計至4月30日共8萬8593例（621例死亡）。台南市境外移入則有9例。

防治中心說，目前正值登革熱流行期，氣候炎熱加上連續降雨，有利於病媒蚊孳生，呼籲市民尤其下雨過後，儘速檢查清除住家內外周圍環境積水容器或積水處，才能有效避免病媒蚊孳生。

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