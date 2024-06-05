「摜籃假燒金」呂祖廟是台南紡織發源地 文化局：導覽保存文史

台南呂祖廟曾為「機業傳習所」，可說是台南紡織業起源地，仍可見百年前廟牆古磚。（記者洪瑞琴攝）

2024/06/05 23:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台語俗諺「摜籃假燒金」故事典故，發生於台南呂祖廟（呂祖祠），但少人知道此處在日治時期原為「機業傳習所」，可說是台南紡織業起源地， 文史空間保留再成話題。

南市文化局表示，許多歷史現場在歷經長時間的社會變遷之後，因而被時代劃分走向存續或亡佚。「呂祖廟摜籃仔假燒金」故事，雖然在民間被廣為傳頌，但故事現場卻早已被民宅切分包圍，而不再能看出希望被保留下的歷史現場。即便有新史料出土，指出呂祖廟曾作為「台南機業傳習所」，現場確實也難以辨識這處台南紡織事業的開端地。

文化局表示，使用文資法工具來處理並非最佳選擇，若透過現行「南市政府文化局歷史場域調查暨紀念物設置作業要點」中，對歷史場域製作紀念物、說明標示牌以及導覽活動等方式，讓呂祖廟和台南機業傳習所原址，能夠更好地被記憶下來。

據了解，隱於中西區府中街的呂祖廟祭祀公業土地，因年代久遠難辦理繼承，南市府2022年度第2批地籍清理代為標售作業共15標，其中呂祖廟就有11筆土地標案。現住戶有優先權，部份已為私人地打算整建，寺廟殘蹟木構才顯露出來，再度引發文史保存話題。

「聚珍台灣」總監王子碩找出《台灣協會會報》、台灣日日新報等日治時期記載，證明1899年設立的台南機業傳習所，設立地點就位於呂祖廟引心書院內，可說是台南紡織事業的開端。雖然呂祖廟全貌已消失，但「厝包厝」都會傳奇景象，仍可見廟柱、廟牆殘蹟所留下來的百年清代木構、地磚，見證歲月滄桑。

「呂祖廟燒金案」，與「林投姐」、「陳守娘」為清代府城3大奇案。「摜籃假燒金」（提藍假燒金）寓意，從諷刺偷情衍伸「表裡不一」的意思。 民間傳說有多種版本，電影《屠夫》劇情即改編自「呂祖廟燒金」。

呂祖廟被民宅包覆，百年前木板、地磚形成奇特長廊，彷彿穿梭時光。（記者洪瑞琴攝）

呂祖廟舊址隱身於中西區府中街窄巷內。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法