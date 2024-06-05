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民主戰將黃昭凱逝世 6/15追思禮拜、總統賴清德任治喪榮譽主委

前國大代表黃昭凱（左）一生為台灣民主奮鬥。圖為2020年3月13日與台南市長黃偉哲（中）一同參加湯德章律師紀念追思活動。（記者洪瑞琴攝）

前國大代表黃昭凱（左）一生為台灣民主奮鬥。圖為2020年3月13日與台南市長黃偉哲（中）一同參加湯德章律師紀念追思活動。（記者洪瑞琴攝）

2024/06/05 13:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕畢生奉獻於台灣民主運動的前國大代表黃昭凱6月1日辭世，各界為感念其對台灣民主的貢獻，共同成立治喪委員會，由總統賴清德擔任榮譽主任委員、台南市長黃偉哲擔任主任委員，全力協助治喪事宜。

喪儀事宜已訂6月9日辦理入殮及火化儀式，屆時將以民進黨黨旗覆棺致敬，另將於6月15日舉行安息追思禮拜，讓各界能夠共同紀念及追思這位台灣民主的先行者。

黃昭凱出生於1942年，台南市人，曾任第2、3屆國大代表，早年即積極投入黨外活動，從黨外抗爭、民進黨創黨到台灣民主化，畢生對於各項民主運動幾乎無役不與。此外，黃昭凱早從1980年代起就致力於照顧美麗島受難者家屬，也率先揚旗為228事件平反，他在1995年創辦的南都廣播電台，更成為解嚴以來南部地區重要的民主倡議平台。

治喪委員會主委黃偉哲表示，綜觀黃昭凱先生的一生，不論是在街頭上、在國會中或者在廣播節目裡，始終是以推動台灣民主前行為己任，秉持初衷不曾改變，堪稱是台灣走向民主化最重要的推手與啟蒙者之一，他對此要致上最深的敬意，也希望透過慰撫家屬及治喪上的協助，讓畢生都為台灣民主奔走的黃昭凱先生能夠釋勞歸主、安息主懷。

依治喪委員會規劃，黃昭凱的入殮儀式將在6月9日下午1點30分於南殯懷悌廳舉行，結束後送往台南市立火化場進行火化，未來將長眠於台南市基督教墓園；另將於6月15日於台南市「虹韻文創中心」舉行安息追思禮拜。

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