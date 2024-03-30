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紅球「卡」在台南永樂市場 朝聖人潮「捏湯圓」狂拍玩創意

紅球在台南，參觀民眾創意拍，像是捏紅湯圓。（記者洪瑞琴攝）

紅球在台南，參觀民眾創意拍，像是捏紅湯圓。（記者洪瑞琴攝）

2024/03/30 22:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「紅球在台南」街頭藝術行動透過「1日1景點快閃」的紅球移動，帶領參觀民眾挖掘隱沒在台南歷史街區痕跡。今（30）日第2站現身中西區永樂市場，這裡前身叫「賊仔市」，如今時空變遷沒落，幽幽長廊有老住戶、也有個性創店。現代藝術進駐，新舊交會，穿梭時空無限想像。

「紅球台南 RedBall」官方臉書介紹故事，這棟坐落於國華街和民族路口的永樂市場，日治時期因戰事闢為防空用地，二戰後逐漸形成攤販聚集地，在那個物質匱乏的年代，以物易物盛行，小偷偷來的贓物，常在這裡銷贓交易，成為老台南人口中的「賊仔市」。

1962年，一場大火燒盡攤棚。當時市府趁機在原地建成台南第一座綜合市場，南北兩棟、中間以天橋相連的兩層樓建築物。現在的民族路3段當時叫做永樂路，永樂市場也因此得名。早期市場的1、2樓都是攤商，後因2樓常發生火災，消費者也不習慣上樓購物，很快被改建成住宅區。

相比1樓國華街的人聲鼎沸，循著樓梯走上2樓，走道間幽暗而靜謐，透著潮溼的氣味，彷彿進到另一個世界。近幾年陸續有一些有意思的小店進駐其中，為市場2樓注入一股新的活力。

紅球昨天首站在古蹟接官亭，參觀民眾超過3400人，今天在永樂市場，適逢週末假期，又在美食商圈，人潮更多，還有粉絲自備紅氣球、紅果凍，或是抓不同角度拍出效果；也有人突發奇想打開2024台灣燈會作品「眾神之門」APP，與神同遊接紅球。眾人打趣紅球像「巨無霸湯圓」、「超大紅龜」、「巨人掉下來的紅鼻子」、「傻塞」。創造城市空間想像，歡樂無限！

紅球今天第二站「卡」在永樂市場，吸引遊客粉絲拍美照。（記者洪瑞琴攝）

紅球今天第二站「卡」在永樂市場，吸引遊客粉絲拍美照。（記者洪瑞琴攝）

打開「眾神之門」，與神同遊「玩」接紅球。（記者洪瑞琴攝）

打開「眾神之門」，與神同遊「玩」接紅球。（記者洪瑞琴攝）

紅球在永樂市場，創造城市空間新想像。（記者洪瑞琴攝）

紅球在永樂市場，創造城市空間新想像。（記者洪瑞琴攝）

紅球在台南，紛絲自備小紅球合照。（記者洪瑞琴攝）

紅球在台南，紛絲自備小紅球合照。（記者洪瑞琴攝）

永樂市場2樓進駐文創個性店，為老建築注入新活力。（記者洪瑞琴攝）

永樂市場2樓進駐文創個性店，為老建築注入新活力。（記者洪瑞琴攝）

永樂市場2樓幽幽長廊， 彷彿穿梭時空。（記者洪瑞琴攝）

永樂市場2樓幽幽長廊， 彷彿穿梭時空。（記者洪瑞琴攝）

永樂市場位於中西區國華街和民族路口，在地老南人又稱為「賊仔市」。（記者洪瑞琴攝）

永樂市場位於中西區國華街和民族路口，在地老南人又稱為「賊仔市」。（記者洪瑞琴攝）

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