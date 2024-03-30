打開台南400「眾神之門」 金鳳凰迎接「紅球」降落

紅球在台南，親子開心萌拍。（記者洪瑞琴攝）

2024/03/30 18:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「紅球」出沒台南，今（30）日現身永樂市場，打開「眾神之門」，哪吒、金鳳凰凌空而出迎接紅球降落。西方「最長的街頭藝術」與「2024台灣燈會」展期最長作品的台南400「眾神之門」千里來相會，穿越時空「玩」出藝術創意。

「紅球計畫RedBall Project」2001年從美國密蘇里州的聖路易市出發，已遊歷全球等40多個城市，號稱是世界上為期最長的街頭藝術行動。紅球在每個城市只會展出一次，這次紅球在台南將是「空前絕後」，引起遊客粉絲追逐朝聖。

紅球「卡」在哪裡，就產生不一樣的城市視角；透過城市空間與人群共創行動，迸發出源源不絕的創意想像，這也是「紅球計畫」到那裡就風靡到那裡的趣味性。

紅球昨天首站現身接官亭古蹟之後，今天現身國華街永樂市場。適逢假日，美食林立的國華街遊客湧入搶拍紅球，不少粉絲有備而來，自備道具來美拍。

有趣的是，2024台灣燈會作品「眾神之門」設計宗教廟宇文化元素，結合AR（擴增實境）科技，穿越時空「召喚」奇異神尊現身，叫好又叫座。台南市府特別商請創作者林俊廷延長「眾神之門」APP下載使用期限到3月底，成為台灣燈會「展期最長」的作品。

今天就有民眾將掃瞄圖卡影印下來，變成「魔法小卡」，轉移空間到「紅球」展點玩創意，哪吒、神龍、金鳳凰現身，喜迎紅球降落。東、西方藝術隔空交會，奇蹟發生在「台南400」這一年，而且「全球獨一無二」。

明天紅球第3站將現身台南公園念慈亭，「眾神之門」則是最後一天展期結束，即將「關門」， 「滾了20年的紅球，滾進台南400眾神之門」，以後再也沒有了，追球粉絲可把握機別錯過！

「紅球」降落台南，金鳳凰現身迎接。（記者洪瑞琴攝）

粉絲特別穿紅色系衣服與紅果凍， 與紅球美拍。（記者洪瑞琴攝）

紅球今日現身永樂市場，吸引遊客追球搶拍。（記者洪瑞琴攝）

「紅球」遇上「眾神之門」，哪吒乘著「時空之梭」來玩球。（記者洪瑞琴攝）

紅球在台南，家庭歡樂合拍。（記者洪瑞琴攝）

打開「眾神之門」，神龍飛出遇紅球。（記者洪瑞琴攝）

「紅球」現身永樂市場舊建築，城市空間新想像。（記者洪瑞琴攝）

打開「眾神之門」的APP掃瞄圖卡。（擷取自台南市長黃偉哲臉書）

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