跟著達人征服台南 37區美食旅遊推薦彙集成冊

南市觀旅局匯集精選美食及精彩旅遊路線出版《臺南400．台南37區美食旅遊手冊》。（記者王姝琇攝）

2024/01/29 13:33

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局匯集精選美食及精彩旅遊路線出版《臺南400．台南37區美食旅遊手冊》，收錄超過50條主題遊程、300間美食店家、300個景點，邀請民眾跟著手冊推薦探索台南的美好，一同共襄盛舉「臺南400」。

觀旅局今日舉辦《臺南400．台南37區美食旅遊手冊》發行記者會，市長黃偉哲現場分享精彩內容。他表示，台南去年先獲《國家地理旅遊》雜誌肯定，上榜2024年全球最酷景點，今年1月更獲CNN評選為2024年最值得造訪城市，「台灣2024台南燈會」更獲旅遊業者選定為全球2024年4大亮點活動，顯見台南美食及觀光名勝獲國際青睞。

今年適逢「臺南400」，由台灣燈會打頭陣，緊接著還有國際蘭展、台灣文博會及台灣設計展等一系列「臺南400」展演活動接棒。黃偉哲說，台南的好等待大家發掘，從美食跟旅遊最容易入手，全新發行的美食旅遊手冊實體限量500本，大家也可經由QR Code直接下載手冊電子版，在探索台南的美好之餘，一同共襄盛舉「臺南400」。

南市觀旅局自去年3月起與台南37區公所合作，邀請各區美食達人暨區長帶路吃美食，配合地方精彩活動，帶領民眾遊覽特色景點、品嚐美食小吃等，並將圖文資訊及推薦匯集成冊，此外，手冊內另有豐富的景點介紹、台南散步路線（例行性路線12條、預約制路線9條、主題性路線3條）及推薦遊程等資訊，同時還介紹了台南市旅行商業公會推薦的「4大遊程」1日遊、台灣觀巴半日遊、高鐵假期花魁車地景公園相關6條行程，皆可輕鬆走讀新舊台南。

觀旅局表示，為鼓勵低碳遊台南，遊客可至「台南旅遊網」下載手冊電子檔。另配合臺南400，民眾可至台南市旅服中心出示予旅服中心人員確認手冊電子檔畫面後，即可免費獲得取小禮物1份（數量有限，送完為止）。

台南市政府今日舉辦《臺南400．台南37區美食旅遊手冊》發行記者會，各區品牌到場設攤展示。（記者王姝琇攝）

台南市政府今日舉辦《臺南400．台南37區美食旅遊手冊》發行記者會，各區品牌到場設攤展示。（記者王姝琇攝）

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