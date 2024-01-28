新營波光節開幕 黃偉哲：首屆在臺南400舉辦盼帶動觀光人潮

「新營波光節」今日開幕，展覽包含9件主題作品、環湖光環境以及大型水上噴泉。（記者王涵平攝）

2024/01/28 19:36

〔記者王涵平／台南報導〕「新營波光節」今日開幕，在法國音樂家電音樂聲中，「光之眼」光影點亮天鵝湖夜空，現場民眾看得如癡如醉。台南市長黃偉哲表示，新營首屆燈節在臺南400舉辦，讓大家都能記住，希望能帶動新營觀光人潮。

今晚夜幕低垂之際，黃偉哲與地方各界人士啟動新營波光節燈會，天鵝湖中寬15公尺「光之眼」作品融合天鵝光雕投影，在法國音樂家狄文斯（Divyns）以在地廟宇聲音為元素，現場演出新創電音作品《繞巡》，打造視覺與聽覺的雙重享受。

文化局長謝仕淵表示，「新營波光節」展期至3月3日，展覽包含9件主題作品、環湖光環境以及大型水上噴泉，結合自然人文生態和國內外藝術家的光影作品。

黃偉哲指出，今年首度策辦「新營波光節」，作為點亮溪北地區藝文氣息的全新燈節品牌，歡迎全國民眾前來台南遊玩，一起將新營文化中心「幾米藝術裝置展」、鹽水「月津港燈節」納入行程。

跨湖景觀拱橋區，拱橋上的《繞巡》是由藝術家廖育萱、台灣燈藝文化發展協會與法國電音藝術家狄文斯跨界合作，取台南為「千廟之城」的概念創作橋面上的廟宇建築輪廓，並邀請法國電音藝術家狄文斯採集在地聲響，結合電音媒材，全新創作濃郁台南味的新曲；在湖心有藝術家賴羽鉉的創作《漣心光》，在天鵝湖湖心中央噴泉水舞，在夜晚迸發璀璨光采。

文化局指出，2月3、18、24、25日以及3月2、3日與新營社大合作舉辦人文生態導覽解說、走讀小旅行，日常展出期間也將有街頭藝人演出等活動，一次呈現天鵝湖日與夜的不同美感面貌。建議民眾利用大眾運輸工具前往觀賞，及天鵝湖燈節例假日接駁車（往返新營火車站及天鵝湖公園，除夕當日不行駛），亦可租用Ubike前往會場。更多活動資訊可至新營波光節臉書粉絲專頁查詢。

「新營波光節」今日開幕，在法國音樂家電音樂聲中，「光之眼」光影點亮天鵝湖夜空，現場民眾看得如癡如醉。（記者王涵平攝）

「新營波光節」今日開幕，展覽包含9件主題作品、環湖光環境以及大型水上噴泉。（記者王涵平攝）

「新營波光節」今日開幕，展覽包含9件主題作品、環湖光環境以及大型水上噴泉。（記者王涵平攝）

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