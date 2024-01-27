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傳遞手寫溫度 百盞燈籠照亮「台南400年」

展場中掛上百盞燈籠，上面的文字都是百貨業者費時蒐集的手搞。（記者王捷攝）

展場中掛上百盞燈籠，上面的文字都是百貨業者費時蒐集的手搞。（記者王捷攝）

2024/01/27 08:24

〔記者王捷／台南報導〕「台南400」是今年台南大事，百貨業者舉辦展覽，除了徵求台南人心目中的台南照片外，還費時蒐集台南老店、名人以及大廟，像謝銘佑、合成帆布行、舊來發餅舖，請他們手寫一句話祝福台南，並將手稿翻印在燈籠上，用手寫字傳遞感情，共超過百盞燈籠展出，業者希望這些燈籠能點亮台南。

百貨業者找來的台南新舊店家、名人，老店像是義豐冬瓜茶、中藥行博仁堂、布裝錦源興，起源品牌像手搖飲清心、紅太陽，也有許多人不知道的美之城也是在台南發跡，還有台南的名店，例如賣到日本的名東蛋糕、矮仔成蝦仁飯、紅磚布丁。

與文化相關的除了台灣文學館、奇美博物館外，也有少見的家具博物館，觀光客必朝聖景點全美戲院，以及劇場人較為熟悉的浣紗藝術展演中心，還有南管著名的振聲社；裡面也有一些文青店家，像是白雪咖啡館、南埕衖事，也有上次被納入米其林推薦的八寶彬圓仔惠，每人手寫一句祝福的話，集結了上百件手稿，百貨業者將這些手稿翻印在燈籠上。

百貨業者希望，這些蒐集手稿能傳達台南人對城市的情感，雖然百貨公司大多服務在地客，但要邀請台南人一起參加展覽，重溫在台南的美好回憶，一起大聲說出We are Tainanese。

百貨業者徵求來的照片中，有許多稀有的老照片，例如18年前的台南棒球場。（記者王捷攝）

百貨業者徵求來的照片中，有許多稀有的老照片，例如18年前的台南棒球場。（記者王捷攝）

展場也展示未翻印的手稿，可以看到許多熟悉的名人與店家。（記者王捷攝）

展場也展示未翻印的手稿，可以看到許多熟悉的名人與店家。（記者王捷攝）

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