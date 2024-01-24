6年信任破碎！ 醫師金條遭竊 「自家人」是內賊

台南警方在江婦家中搜出醫師失竊的金條、金飾與現金。（民眾提供）

2024/01/24 13:33

〔記者王捷／台南報導〕台南市一名醫師家中的金條、金飾失竊，警方仔細採證、研判是「內賊」，他不相信，頻問警方有沒有查清楚？最後如同家人的江姓幫傭落網、移送法辦，直到看到江嫌拿金條去銀樓變賣的證據才死心；被害醫師感慨，這6、7年來每週一到週五江婦都會到他家打掃，他真的很不願意懷疑江婦犯案。

被害醫師18日向警方報案，自稱家裡遭小偷，金飾、現金遭竊，台南市警局第五分局組成專案小組，鑑識人員到醫師家裡採證後要醫師放心，因為門窗沒被破壞的跡象，不過這代表家裡「有內賊」，偷走他的財物。

醫師說，當下他不敢相信，因為除了自家人以外，就只有江婦會到家裡打掃，但是江婦到他家工作6、7年了，也不算是外人，每週星期一到星期五都會到他家打掃，大概中午會離開，他很不願意懷疑江婦。

據了解，快50歲的江婦生活很單純，每天的行程都是工作、回家，但是在醫師報案後，警方發現江婦有幾天頻繁出沒在中西區的「銀樓街」，後來警方逐一探訪，終於找到醫師家失竊的金飾，銀樓老闆也自認很無辜，因為江婦外表看起來很樸素，且金飾價格不高，根本不曉得這是偷來的。

警方掌握證據後，聲請拘票與搜索票到江婦住處搜查，果然發現醫師失竊的金飾、金條，與現金4萬多元、美鈔100多美元。江婦落網後也向醫師道歉，自稱是經不起誘惑才行竊。

警方詢問後已將江婦依竊盜罪嫌移送。

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