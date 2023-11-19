許文龍曾獲首屆台南文化獎 市圖新總館將辦回顧展

奇美實業創辦人許文龍辭世，享耆壽96歲。台南市府2012年設置台南文化獎，許文龍為首屆得主。（南市文化局提供）

2023/11/19 12:11

〔記者蔡文居／台南報導〕奇美實業創辦人許文龍18日辭世，享耆壽96歲。台南市文化局今天（19日）表示，許文龍是台灣文化界的巨擘，市府2012年設置台南文化獎，許文龍為首屆得主，本月第12屆頒獎典禮將策劃歷屆得主的回顧展，也包括許文龍。

文化局表示，第12屆台南文化獎26日將於台南市圖新總館舉行頒獎典禮，該局特別於新總館3樓策劃歷屆得主的回顧展，其中也包括許文龍先生的事蹟介紹，若沒有諸多文化人的薪火傳承，就沒有今日藝文鼎盛的文化古都，歡迎民眾前往看展。

文化局長謝仕淵今天對許文龍先生的逝世深表哀悼，他表示，許董事長不僅是一位卓越的企業家，更是一位傑出的文化人。許董事長熱愛藝術，更以回饋社會的初心成立「奇美博物館」，將頂級藝術珍寶開放給大眾參觀。他懷著飲水思源的精神，捐贈烏山頭水庫的八田與一銅像、山上花園水道博物館的濱野彌四郎銅像等，官田區嘉南國小的八田與一銅像更由他親手創作，以具體行動緬懷對台灣、對台南有傑出貢獻的人物，讓後人得以瞻仰。

文化局表示，2012年5月，許文龍慷慨捐贈奇美博物館建物予台南市政府，無私的行動展現了對藝術文化推廣的奉獻精神，市府也在當年度，將象徵台南文化最高榮耀的台南文化獎獻給了許文龍。

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