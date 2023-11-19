為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

許文龍曾獲首屆台南文化獎 市圖新總館將辦回顧展

奇美實業創辦人許文龍辭世，享耆壽96歲。台南市府2012年設置台南文化獎，許文龍為首屆得主。（南市文化局提供）

奇美實業創辦人許文龍辭世，享耆壽96歲。台南市府2012年設置台南文化獎，許文龍為首屆得主。（南市文化局提供）

2023/11/19 12:11

〔記者蔡文居／台南報導〕奇美實業創辦人許文龍18日辭世，享耆壽96歲。台南市文化局今天（19日）表示，許文龍是台灣文化界的巨擘，市府2012年設置台南文化獎，許文龍為首屆得主，本月第12屆頒獎典禮將策劃歷屆得主的回顧展，也包括許文龍。

文化局表示，第12屆台南文化獎26日將於台南市圖新總館舉行頒獎典禮，該局特別於新總館3樓策劃歷屆得主的回顧展，其中也包括許文龍先生的事蹟介紹，若沒有諸多文化人的薪火傳承，就沒有今日藝文鼎盛的文化古都，歡迎民眾前往看展。

文化局長謝仕淵今天對許文龍先生的逝世深表哀悼，他表示，許董事長不僅是一位卓越的企業家，更是一位傑出的文化人。許董事長熱愛藝術，更以回饋社會的初心成立「奇美博物館」，將頂級藝術珍寶開放給大眾參觀。他懷著飲水思源的精神，捐贈烏山頭水庫的八田與一銅像、山上花園水道博物館的濱野彌四郎銅像等，官田區嘉南國小的八田與一銅像更由他親手創作，以具體行動緬懷對台灣、對台南有傑出貢獻的人物，讓後人得以瞻仰。

文化局表示，2012年5月，許文龍慷慨捐贈奇美博物館建物予台南市政府，無私的行動展現了對藝術文化推廣的奉獻精神，市府也在當年度，將象徵台南文化最高榮耀的台南文化獎獻給了許文龍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
許文龍辭世 陳水扁曝過往互動秘辛
2023/11/19 09:28

許文龍辭世 陳水扁曝過往互動秘辛
追憶舅公許文龍人生哲學 林佳龍：唯自然與藝術能永續不息
2023/11/19 00:31

追憶舅公許文龍人生哲學 林佳龍：唯自然與藝術能永續不息
奇美創辦人許文龍辭世 黃偉哲：台南人的損失
2023/11/18 18:23

奇美創辦人許文龍辭世 黃偉哲：台南人的損失
我走了不要為我造墓 浪漫許文龍走完傳奇一生
2023/11/18 17:59

我走了不要為我造墓 浪漫許文龍走完傳奇一生
奇美集團創辦人許文龍辭世 享耆壽96歲
2023/11/18 15:56

奇美集團創辦人許文龍辭世 享耆壽96歲
臺南市今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播