天冷補一下！台南善化胡麻節登場 1500份麻油海鮮粥大請客

善化胡麻節登場，區農會準備了1500份「雞茸干貝麻油海鮮粥」大請客。（記者吳俊鋒攝）

2023/11/18 12:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2023台南胡麻季產業文化活動今天由善化場打頭陣，上午正式開幕，善化區農會特地推出1500份「雞茸干貝麻油海鮮粥」大請客，美味行銷，正值冷氣團來襲，溫度驟降，正好補一下，迴響熱烈。

而善化區農會斥資千萬元改建的展售館「農食選物所」，也在今天盛大開幕，台南市副市長葉澤山、民進黨立委郭國文等人帶領各界貴賓一起剪綵，歡慶落成。

農食選務所場址之前對外出租，業者經營餐廳，因入口處是圓形造型的建物格局，在當地有「小巨蛋」之稱；重新整修後，空間大改造，變身星級購物中心。

善化區農會總幹事楊耿榮說，出租合約到期後，就將現址收回並規劃、改裝，在農業部的經費協助下順利完工，原本在後方的展售館進駐，產品齊全、設備新穎，且緊鄰馬路，門市更顯眼，民眾購物也方便。

今年的善化胡麻節，主題為「新芝所饗」，有別於以往常見的麻油雞湯，農會全新推出雞茸干貝麻油海鮮粥，用料供更豐富，民眾大快朵頤，直誇「好吃」。

迎接胡麻節，且歡慶開幕，農食選務所內展售的善化區農會自家產品，今天都享85折優惠，開幕後，購物人潮湧至。

善化區農會將再著手重建茄拔的冰品展售中心，經費需要3000萬元，楊耿榮懇請農業部繼續幫忙，能夠補助7成，讓計劃順利進行。

出席開幕典禮的農業部輔導司長陳俊言則指出，在郭國文積極爭取下，中央相當照顧基層農會，只要對地方發展是有效益的，將全力挹注經費，協助推動。

今天的活動，區農會也邀請轄內的學校、社團，在舞台區帶來精彩的才藝節目，更安排專業歌手表演，炒熱氣氛；現場還有胡麻油、芝麻醬與棉花糖等的DIY體驗，深受親子歡迎。

善化區農會斥資千萬打造的農食選務所，歡慶落成。（記者吳俊鋒攝）

善化區農會斥資千萬打造的農食選務所，歡慶落成。（記者吳俊鋒攝）

善化區農會斥資千萬打造的農食選務所，歡慶落成。（記者吳俊鋒攝）

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