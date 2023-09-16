台南夫妻檔2度竊取光電場電纜線害斷電 拒捕險衝撞警車仍被逮
2023/09/16 15:33
〔記者楊金城／台南報導〕台南市將軍區1處光電場在8月間遭歹徒二度竊取電纜線，破壞供電，學甲警分局追查後鎖定蕭姓、林姓夫妻檔涉案，但2嫌不是躲藏汽車旅館就是直接以廂型車為家，逃避警方追緝，直到昨天才掌握行蹤，將蕭姓嫌犯2人逮捕到案，南檢向地院聲請羈押獲准，擴大偵辦中。
光電業者被竊走電纜線，造成供電中斷，影響光電場營運，趕緊報案，業者初估損失20多萬元。
學甲分局偵查隊及將軍分駐所組成專案小組展開偵辦，發現竊嫌先關掉配電，剪斷電纜線時才不致感電，手法老練。
警方經過濾案發時、地人車後，鎖定36歲蕭男、49歲林女夫婦所為，林女足足大了蕭男13歲，警方追查發現2人大多以汽車旅館或甚至以車為家，未有固定住所，難以查緝。
直到昨天派員至2嫌習慣出沒路段埋伏4小時，終於發現蕭嫌駕駛車輛出現在佳里區，警方旋即攔查蕭嫌廂型車，但蕭嫌拒絕停車，駕車逃逸，險些與警方車輛釀成車禍，最終在優勢警力包抄下，將蕭嫌夫婦逮捕到案。
警方搜索蕭嫌車子，發現兩人幾乎以車為家，車上堆滿衣物、日常用品，有如雜物間，犯案的各式工具及電纜線一批也都在車上，全案訊後將2嫌以竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，台南地方法院裁准羈押。