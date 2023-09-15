烤蚵、製虱目魚丸…台南將軍漁港單車小旅行 樂遊吃一波

將軍漁港趣的烤蚵美味。（記者楊金城攝）

2023/09/15 22:33

〔記者楊金城／台南報導〕台南市漁港及近海管理所今天（15日）推薦將軍漁港觀光，單車小旅行樂遊將軍漁港趣，烤蚵、串蚵殼、火燒蝦、虱目魚丸製作體驗，帶遊客了解漁村產業特色。

將軍漁港多元發展，不可同日而語，不只保有傳統漁港功能，近年也蛻變成觀光景點，最受歡迎的「將軍吼」夏日音樂會打出品牌。

台南市漁港所所長周瓈朝說，將軍漁港內水域清澈，風景優美，公共設施完善，台61線交通便利，魚貨拍賣場、觀光漁市假日遊客滿滿，目前發展海上休憩活動，除了海釣船載客到澎湖東吉島海域觀光、海釣，更有雙吉福氣及恆星二艘客輪直航澎湖南方四島國家公園藍色公路航線。

港區入口腹地另有漁港所招商的「船老大海物」販售各式水產品，一旁則是將軍馬沙溝社區經營的「蚵連郎休閒園區」，經營社區產業也助攻將軍觀光。

馬沙溝觀光休閒協會理事長陳啟宗指出，到將軍漁港可以到魚貨拍賣場購買最青最好吃的各類新鮮水產品，觀光漁市有餐廳、各式攤位填飽肚子，在「蚵連郎休閒園區」提供烤蚵、串蚵殼、虱目魚丸、火燒蝦製作體驗的食魚教育、鹽工便當、將軍特產販售。烤蚵吃到飽在七股、嘉義東石十分火紅，在將軍漁港則是接鄰北門潟湖牡蠣產地，烤蚵不輸外地。

漁港所推薦將軍漁港在地小旅行最適合國旅，深入鹽鄉漁村旅遊，台南市農業局長李建裕說，樂遊將軍漁港，並可串聯附近青鯤鯓扇形鹽田、馬沙溝3D彩繪村，希望結合將軍地方產業、自然生態、文化地景與史蹟等特色資源，促進地方觀光發展，最終期能將將軍區觀光推向國際。

台南將軍漁港夕陽美景。（記者楊金城攝）

串蚵殼、虱目魚丸製作體驗有趣。（記者楊金城攝）

火燒蝦製作體驗，帶遊客了解漁村產業特色。（記者楊金城攝）

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