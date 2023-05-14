去年護蟹4000多隻成果豐碩 台江與墾丁國家公園將攜手護蟹

橫越台江國家公園青草崙防汛道路的兇狠圓軸蟹抱卵母蟹。（圖由台江處提供）

2023/05/14 13:10

〔記者蔡文居／台南報導〕每年6至11月是兇狠圓軸蟹降海釋幼的繁殖季，台江國家公園管理處去年執行護蟹行動，成功護蟹4000多隻母蟹降海釋幼，成果豐碩。台江處今年擴大招募護蟹志工，並將首度與墾丁國家公園攜手合作護蟹，讓台江與墾丁國家公園成為台灣的護蟹典範。

分佈於台灣西南沿海一帶的兇狠圓軸蟹，是台灣體型最大的陸蟹。安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林的兇狠圓軸蟹，為台江國家公園最具代表性的陸蟹，也是陸蟹物種多樣性最高的地區，此處的兇狠圓軸蟹族群為台灣最大族群，其族群平均體型之大，更是世界罕見，其頭胸甲寬可達13公分。

台江處表示，每年6至11月的新月及滿月過後，兇狠圓軸蟹會集體遷徙，橫越青草崙防汛道路及堤防降海釋幼，7、8月達到釋幼高峰。為守護珍貴的陸蟹資源，降低人為捕捉及路殺風險，希望透過護蟹志工招募及培訓，讓關心陸蟹及自然生態的民眾，尤其是城西里及周緣地區居民，能親身參與陸蟹監測調查、夜間巡護或交通管制等保育工作。

台江處保育課長王建智說，台江處去年成功護蟹4000多隻，成果豐碩。今年將與墾丁國家公園策略聯盟，兩國家公園一起攜手合作，成為台灣護蟹典範。台江處護蟹行動已邁入第3年，今年委託台灣濕地保護聯盟辦理「台江國家公園陸蟹公民科學家參與計畫」，將招募培訓30名志工，5月30日前報名，採網路報名，歡迎大家加入護蟹志工的行列。

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