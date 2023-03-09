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    打照墓、拜蘭門... 台南客家人細數「掛紙」習俗

    客家「掛紙」祭品擺放場景。（台南市客家事務委員會提供）

    客家「掛紙」祭品擺放場景。（台南市客家事務委員會提供）

    2023/03/09 12:38

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕客家人稱掃墓為「掛紙」（gua ziiˋ），農曆正月十五日（元宵節）一直到清明節這段時間，都是「掛紙」的好日子，傳統習俗蘊含客家人慎終追遠與仁民愛物的精神，也是維繫族群的習俗文化。

    來自苗栗頭份，移居台南任教30多年的黃永珍，每年都一定回苗栗頭份掃墓祭祖，他提到返鄉掃墓除了表達慎終追遠的精神外，親友們更能藉此機會聯絡感情。

    黃永珍表示，客家人掃墓會準備黃嘏（ㄍㄨˇ）紙（黃色墓紙），以小石頭壓在墓碑墳頭，具趨吉避凶之意，所以墓碑上押的黃嘏紙是絕對不能用腳去踩的。許多客家人祭祀時也會準備一籃染紅色雞蛋，在墓碑上敲碎，撒在墓土上討吉利，尤其是新墳一定要準備紅蛋。

    黃永珍說，客家人掃墓後有「打照墓」的習俗，意即掃墓結束後要放鞭炮，告訴附近居民來分食祭品。打照墓習俗的由來還有個有趣的傳說，相傳以前因為墳場附近雜草長得繁茂，牧童往往會去放牧，而祖先墓前的石馬石獅因此會被牧童拿來磨刀導致損壞。

    為了保護石馬石獅同時也討好牧童，掃墓完會透過放鞭炮告知牧童可前來取用發粄，希望牧童分食到發粄後，不會再恣意破壞墓前石獅石馬。清代文人鄭板橋傳有「墳前石馬磨刀壞」的詩句，頗有此情。

    特別的是，黃永珍家中尚有「拜蘭門」的特殊習俗，即掃墓返家後要在宗祠前用鴨子和發粄來祭祀，用意在讓掃墓祭祖中來不及享用的其他遊靈，可以就便再享用，非常有仁民愛物的意含。此外，掃墓祭祀結束後，宗祠會辦桌聚餐，因家族子孫興旺，桌數往往多達30幾桌，相當熱鬧。

    客家掃墓習俗「掛紙」，圖為黃永珍家族的先人之墓。（南市客家事務委員會提供）

    客家掃墓習俗「掛紙」，圖為黃永珍家族的先人之墓。（南市客家事務委員會提供）

    掃墓祭祀結束後，宗祠會辦桌聚餐，凝聚家族向心力。（南市客家事務委員會提供）

    掃墓祭祀結束後，宗祠會辦桌聚餐，凝聚家族向心力。（南市客家事務委員會提供）

    客家人祭祀用紅蛋，在墓碑上敲碎，撒在墓土上象徵討吉利。（南市客家事務委員會提供）

    客家人祭祀用紅蛋，在墓碑上敲碎，撒在墓土上象徵討吉利。（南市客家事務委員會提供）

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