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    蘭花進軍東京！限定版「台南400－蘭得有心人」打入日本市場

    「台南400－蘭得有心人」蘭花，在白色情人節很應景，市長黃偉哲（左）向參觀東京食品展的朋友大力推薦介紹。（台南市府提供）

    「台南400－蘭得有心人」蘭花，在白色情人節很應景，市長黃偉哲（左）向參觀東京食品展的朋友大力推薦介紹。（台南市府提供）

    2023/03/09 10:47

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2023東京國際食品展」正於日本Tokyo Big Sight登場，台南市長黃偉哲領業者組團參加，開拓台灣農產海外行銷通路，特別是限定版蘭花「台南400－蘭得有心人」跨海亮相，花瓣上獨特的「Tainan」字樣與粉紅愛心，吸引眾人目光。

    黃偉哲表示，全世界的蝴蝶蘭有3分之1在台灣，台灣的蝴蝶蘭有2分之1在台南，也就是說，全世界的蝴蝶蘭有6分之1在台南，目前台南後壁正舉辦2023台灣國際蘭展，展出的蘭花品種豐富多元，此款「台南400－蘭得有心人」透過奈米技術噴染，為雪白的蝴蝶蘭上增添美麗色彩，上頭的「愛心」更是應景即將到來的3月14日白色情人節。

    黃偉哲說，今年東京國際食品展盛況空前，其中台南館更是辦得有聲有色，參觀展覽的朋友，除了可品嚐台南美食，還能看花大飽眼福，而台南蘭花產業擁有相當高水準的培育技術，出產的蘭花品質優，在國際上具有很強競爭力，這次特別帶來限定版蘭花，要讓外國看見台南蘭花實力，很有信心能把蘭花打入日本市場。

    台南市農業局表示，「台南400－蘭得有心人」由世茂農業生技透過奈米技術噴染，在2023台灣國際蘭展首次曝光，上頭「Tainan」字樣及愛心不僅配合3月14日的白色情人節，也是為了2024「台南400」所推出的限定色系，蘭展期間預購販售外，並在東京國際食品展同時亮相，展現台南在生技農業技術上的堅強實力。

    「台南400－蘭得有心人」限定版蘭花，「Tainan」字樣與粉紅愛心，在東京食品展打出名聲，白色情人節應景送花也是很討喜。（記者洪瑞琴攝）

    「台南400－蘭得有心人」限定版蘭花，「Tainan」字樣與粉紅愛心，在東京食品展打出名聲，白色情人節應景送花也是很討喜。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（中）在日本東京國際食品展介紹「台南400－蘭得有心人」蘭花。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（中）在日本東京國際食品展介紹「台南400－蘭得有心人」蘭花。（台南市府提供）

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