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    酒駕害死好友、2人受傷 不久又二度酒駕重判2年5月

    徐男酒駕釀成1死2傷後又二度酒駕，被高雄高分院判2年5月。（資料照）

    徐男酒駕釀成1死2傷後又二度酒駕，被高雄高分院判2年5月。（資料照）

    2023/03/06 21:02

    〔記者鮑建信／高雄報導〕徐姓男子酒駕衝入來車道肇事，釀成共飲的陳姓友人坐在副駕駛死亡，對造則2人受傷，被依公共危險罪嫌移送法辦，高等法院高雄分院發現他肇事後不久，又二度酒駕，不知悔改，重判有期徒刑2年5月。

    判決書指出，2022年1月14日中午，領有大貨車駕照的徐男，在高雄市旗山區旗南三路與陳姓友人飲酒後，駕駛自小客車載陳前往屏東，途經里港鄉里港大橋由北往南下橋右轉引道往堤防道路行駛時，貿然橫越雙黃線駛入對向車道，與王姓男子所開並載梁姓女子的大貨車相撞，陳傷重死亡，王和梁女受傷，警方抵達現場，徐酒測值高達每公升1.08毫克。

    全案經里港分局移送屏東地檢署偵辦，檢察官調查後，徐被依肇事逃逸而致人於死亡等罪起訴，王男則沒有過失，處分不起訴。

    離譜的是，案發後9天即23日下午，徐又酒駕在高雄市大樹區統嶺路，被仁武分局查獲，酒測值為每公升1.3毫克，並經地院判處易科刑3月，併科罰金5000元。

    不料，隔月29日下午，徐再度酒駕在雄市大樹區九曲路與九大路口被警方查獲，酒測值每公升0.85毫克，並被地院判處易科刑4月，併科罰金2萬。

    高雄高分院調查，審理期間徐雖另與王、梁女和解，各賠償10萬元，但他在案發後不久，又二度酒駕被查獲，顯然毫無悔意，判處有期徒刑2年5月，僅比原審少1個月，可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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