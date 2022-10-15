市府刊物論廟史竟扯是鄉土劇「造神」 小南城隍廟氣炸

位於台南市中西區開山路上的小南城隍廟。（記者王姝琇攝）

2022/10/15 18:15

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府文化局出刊的第20輯《臺南文獻》，其中由高科大文創產業系教授謝貴文所撰「台南民建城隍廟的類型與信仰特色初探」一文引起爭議。文中被提及的小南城隍廟竟被扯上係因鄉土劇《台灣奇案鴨母王》掀起的熱潮，順勢造神成功，還亂兜鴨母王朱一貴是媽祖度化成神的離譜因果，廟方炸鍋抗議，不排除提告！

小南城隍廟總幹事吳育光表示，日前城隍聖誕祭典時有信眾送來《臺南文獻》，打開細讀發現「關於歷史部分根本是胡說八道、造謠是非，嚴重侮辱小南城隍廟！」他強調，作者撰文根本沒有來訪，內容也未經同意刊登，擅自亂寫一通。

吳育光指出，書中第135頁提及本廟主神之一（二城隍朱一貴），是1993年《台灣奇案鴨母王》熱播時順勢創造出來的神祉，另提到朱一貴是因媽祖度化成神，「『造神』是多嚴重的影射！且本廟沿革記載得很清楚，朱一貴是受觀音菩薩度化成神。身為專家學者打個電話問一下、網路查一下，很難嗎？嚴重誤導讀者！」

吳育光認為，公部門出版書籍某程度上代表公信力，但審稿卻如此輕率，將民間錯誤的野史傳說，更離譜的是現代鄉土劇，都做為文獻推論的依據，「豈不是使人笑掉大牙！小南城隍廟1973年正式登記，早在登記前10多年就已是家喻戶曉、香火鼎盛，「到底跟1993年才開播的《台灣奇案鴨母王》有什麼關係啊！」

文章內容引起在地居民的嚴正抗議！廟方進一步說明，廟內供奉仿祀典大天后宮的鎮南媽，並非是因感念朱一貴受媽祖度化成神，而是因二城隍朱一貴過去曾在府城寧靖王府（現今的祀典大天后宮）登基，也代表兩者因此地緣關係牽起情份。

文化局回應，《臺南文獻》為半年刊，書中內文有邀稿亦有作者主動投稿，經專業團隊審稿後刊出；針對廟方此次所提，已邀約撰文者於17日共同前往小南城隍廟，所撰寫的內容進行溝通，若確定有錯將於第22輯《臺南文獻》刊登更正。

台南小南城隍廟於1973年正式登記。（記者王姝琇攝）

南市府文化局出刊的第20輯《臺南文獻》，其中小南城隍廟部分撰寫內容（圖右頁）引起爭議。（記者王姝琇攝）

台南小南城隍廟主祀3尊城隍爺，其中坐大位（正中最後排）的正是二城隍朱一貴。（記者王姝琇攝）

台南小南城隍廟供奉仿祀典大天后宮的鎮南媽（最右尊）。（記者王姝琇攝）

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