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    德國國會友台小組參訪台南 特別喜愛廟宇文化

    德國國會友台小組訪問團走訪安平天后宮，他們特別喜愛台南的廟宇文化。 （台南市政府提供）

    德國國會友台小組訪問團走訪安平天后宮，他們特別喜愛台南的廟宇文化。 （台南市政府提供）

    2022/10/05 22:56

    〔記者蔡文居／台南報導〕屢為台灣發聲的「德國國會友台小組」訪問團今天到台南參訪，除了造訪南科，也走訪了台南安平古堡及安平天后宮等景點。他們說，台南的廟宇文化相當特別，希望有機會再多看看不同的廟宇建築。

    德國國會友台小組由主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）率領跨越朝野各黨的5位友台小組副主席來台訪問，這是魏爾胥第5次訪台，也是自疫情爆發以來德國第一個正式來訪台灣的官方訪問團。訪團除了台北拜會行程，更特地南下參訪，與台南市長黃偉哲會晤，走訪台南科學園區、安平古堡等地。市長黃偉哲今天率副市長戴謙、觀旅局長郭貞慧、民政局長姜淋煌歡迎訪賓。

    訪問團今天走訪了安平古堡及安平天后宮等景點，步行體驗安平巷弄及特有的劍獅文化。訪團說，他們相當喜愛台南的廟宇文化，對來自歐洲的他們而言相當特別，除了對籤詩特別感興趣，還主動提出希望有機會再多看看不同的廟宇建築。

    黃偉哲說，台南很榮幸能夠接待支持台灣的國際夥伴，期望透過台德間的經貿、外交及文化交流，持續深化雙邊關係。訪團今天參訪的安平正是台灣歷史的起點，台南即將在2024年迎來400年，他邀請外賓屆時再訪台南，來一趟深度之旅。

    德國國會友台小組訪問團走訪安平古堡。（圖由南市府提供）

    德國國會友台小組訪問團走訪安平古堡。（圖由南市府提供）

    德國國會友台小組訪問團到台南參訪，市長黃偉哲熱情歡迎，邀請訪賓2024年再訪台南。 （台南市政府提供）

    德國國會友台小組訪問團到台南參訪，市長黃偉哲熱情歡迎，邀請訪賓2024年再訪台南。 （台南市政府提供）

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