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    行銷歸仁釋迦 公所結合店家優惠推紀念文創提袋

    配合釋迦節的舉辦，歸仁區公所力推紀念文創提袋，祭出折價優惠。（記者吳俊鋒攝）

    配合釋迦節的舉辦，歸仁區公所力推紀念文創提袋，祭出折價優惠。（記者吳俊鋒攝）

    2022/07/20 22:47

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的歸仁釋迦，栽種規模為國內西部之最，區公所舉辦的產業文化活動即將登場，以智慧綠能科學城的意象，設計了紀念文創提袋，結合萬國通路觀光工廠、三井OUTLET、遠東百貨等指定店家，祭出折價優惠，藉由多元的促銷策略，全力推廣地方特色。

    歸仁釋迦節將於8月7日舉行，為了炒熱買氣，區公所特地規劃「文創提袋滿額送」的活動，消費達千元，就可獲贈，將限量推出，今天搶先預告。

    區長魏文貴表示，活動當天，民眾只要至現場任何釋迦攤商採買，消費滿額即可獲得提袋1份，平常購物使用之外，還能享指定店家的優惠，真的很划算，值得推薦。

    魏文貴說，與公所配合的業者，包含遠東百貨的台南成功店、高鐵特定區的三井OUTLET，以及歸仁的萬國通路觀光工廠等，共同推出限定的優惠活動。

    魏文貴指出，持紀念提袋在8月底之前至遠百成功店，美食街餐飲可打9折，到古拉爵與涮乃葉等店家，則是95折優惠。

    三井OUTLET也提供300份入園折價券，以及湯姆熊親子娛樂等優惠券的好禮，至於萬國通路，則推出憑券消費滿888元，即可獲得精美小禮1份。

    配合釋迦節的舉辦，歸仁區公所力推紀念文創提袋，祭出折價優惠。（記者吳俊鋒攝）

    配合釋迦節的舉辦，歸仁區公所力推紀念文創提袋，祭出折價優惠。（記者吳俊鋒攝）

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