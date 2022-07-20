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    首頁　>　臺南市

    「芒果麵」吃過嗎？ 台南副市長：甜鹹口感意外搭

    台南市政府農業局，拜託台南晶英酒店想出7道芒果料理，其中一道芒果伴麵想像起來雖然奇怪，但副市長戴謙吃了覺得口味意外搭配。（晶英酒店提供）

    台南市政府農業局，拜託台南晶英酒店想出7道芒果料理，其中一道芒果伴麵想像起來雖然奇怪，但副市長戴謙吃了覺得口味意外搭配。（晶英酒店提供）

    2022/07/20 22:16

    〔記者王捷／台南報導〕台南芒果遠近馳名，台南一些在地吃法像是用芒果沾醬油，或是用芒果配飯吃，對台南人來說似乎不稀奇，但這種甜鹹吃法讓許多外地人不敢嘗試，市府農業局為推廣芒果，與飯店業者合作推出7道菜，沙拉、甜點有芒果比較常見，但是其中一道菜是用芒果做成醬汁，與海膽、蛤蠣拌著吃，有意想不到的滋味，副市長戴謙試吃以後說，芒果加海鮮，可說是「山珍海味」。

    台南芒果產量是全國第一，但是今年因為氣候的關係產量較少，為了宣傳台南芒果，市府找來飲料業者幫忙，並緊急拜託飯店幫忙讓芒果入菜，而其中飯店想出的冷麵與冷湯，味道讓人很難想像，不過戴謙說，這個甜鹹口感相當有代表性，這道冷麵的麵體本身有鹹味，跟芒果醬的甜味意外搭配，尤其夏天吃冷麵，吃完感覺特別清爽。

    這道冷麵是用三色香菇、芒果、青醬、化應子與芒果作為醬汁，天使細麵燙好以後淋上醬汁、芒果丁並排放蛤蠣與海膽；另一道冷湯則是有酸甜辣的泰式口感，將芒果、薄荷葉、鼠尾草、檸檬汁打成冷湯後，配上墨魚泥、辣椒水，其他來有芒果佐羊排、沙拉以及甜點，這些菜色將會再飯店內不同的餐飲部門提供。

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