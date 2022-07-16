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    首頁　>　臺南市

    讓兌幣機「自動吐錢」 南台灣娃娃機店「硬幣大盜」抓到了

    陳男涉嫌以電子干擾器，狂偷娃娃機店硬幣，台南新化警方追到高雄活逮。（民眾提供）

    陳男涉嫌以電子干擾器，狂偷娃娃機店硬幣，台南新化警方追到高雄活逮。（民眾提供）

    2022/07/16 05:55

    首次上稿 07-15 23:47
    更新時間 07-16 05:55

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南陳姓男子涉嫌以電子干擾器，竊取娃娃機店兌幣機內硬幣，專挑人口較少的小區下手，新化警分局循線追緝，昨到高雄活逮正在犯案的陳男，偵訊後移送法辦。

    台南市山上區有2間娃娃機店，兌幣機6月連續遭人以干擾器犯案主機板受到影響，造成機台暫時短路，硬幣不停地掉出，店家無法及時發現，財物嚴重損失，新化警分局獲報立刻追查。

    轄區的山上分駐所及警分局偵查隊等單位成立專案小組，分析、比對相關資料，發現嫌犯車輛，以車追人，鎖定陳姓男子，蒐證完成，向台南地方法院聲請搜索票。

    警方循線追到高雄，陳男當時於阿蓮、湖內等區以相同手法做案，當場人贓俱獲。

    專案小組逮捕陳嫌，起獲電子干擾器、贓款9700元，還有少量的二級毒品安非他命，以及吸食器等證物，偵訊後，依竊盜、毒品等罪嫌移送。

    陳嫌專挑人口較少的行政區下手，南台灣娃娃機店「硬幣大盜」橫行，陳嫌一落網，高雄、屏東警方紛紛趕緊聯繫新化分局，要追查他是否涉及其他竊案。

    新化分局長蘇政敏說，犯罪手法日新月異，犯罪工具也與時俱進，警方不會讓歹徒一時僥倖而逍遙法外，只要發生刑案，必定全力偵辦；他呼籲有類似案況的娃娃機商店，逕洽新化分局專案小組（06-5781019）。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    娃娃機店「硬幣大盜」陳嫌被新化警方逮獲。（民眾提供）

    娃娃機店「硬幣大盜」陳嫌被新化警方逮獲。（民眾提供）

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